Elefantes de Cienfuegos: Primer tercio positivo en la Serie Nacional de Béisbol

Ocho victorias en quince presentaciones, tres subseries ganadas y ubicación en puesto de posible clasificación, resultó el saldo de Cienfuegos al terminar el primer tercio de la Serie Nacional de Béisbol, competición que desde ayer entró en su recta intermedia.

Y aunque algunos deseaban mucho más, es claro que el inicio de los Elefantes ha sido muy positivo, teniendo en cuenta que en este debut han tenido que enfrentar a cinco equipos del primer nivel de nuestro país. En el caso de Pinar del Río e Industriales, por tradición e historial, mientras Artemisa, Matanzas y Las Tunas, sus víctimas esta vez, se han convertido en habituales protagonistas de la etapa decisiva, incluida la final para los Leñadores.

Por si fuera poco, los dirigidos por el debutante mentor Alaín Álvarez solo han jugado una serie particular en casa, y el balance de 6-6 en la carretera es aceptable.

Ya lo había adelantado el DT antes del inicio de la campaña. “Iremos paso por paso, juego a juego, tratando de ganar subseries y evitar a toda costa las barridas”.

Y así ha sucedido. Los Elefantes han soportado la presión, no han recibido pase de escoba y aparecían en el séptimo escaño de la tabla, abrazados con Guantánamo y Artemisa, media rayita por encima de los tuneros y también a media unidad de la cuarta posición, muestra de la cerrada porfía experimentada en el inicio de la Serie.

Los diferentes parámetros de juego han mostrado altibajos, y hasta el pitcheo, sin dudas el eslabón menos fuerte del conjunto, ha sabido capear el temporal, aunque su promedio de 5,75 es solo superior al de Granma y Mayabeque.

En este renglón los principales problemas se presentan en los relevistas, además de que lanzadores con responsabilidad en el staff no han comenzado bien.

Una grata sorpresa llega desde el montículo, pues el ya consagrado Yasiel Morales se ha echado el liderazgo al hombro, y hasta el primer tercio encabezaba el casillero de victorias del torneo, con excelente palmarés de 4-0. Luego de un período de lesiones e incluso intervención quirúrgica, el zurdo es hoy la primera carta del cuerpo de mando de los Elefantes. Su promedio de limpias es de 3,57, exhibe una lechada y un juego completo.

Otro que ha aportado es el joven Adrián Bueno, uno de los pilares del plantel Sub-23, con par de sonrisas, un descalabro y PCL de 3,27. Raicol Suárez ha sacado la cara por los cerradores, con par de salvamentos y 3,24 inmaculadas cada nueve entradas. Aquí mucho más deberán aportar Carlos Damián Ramírez, Hermes González y Leorisbel “Paporo” Sánchez.

Madero en ristre hay dos figuras indiscutibles: el camarero César Prieto y el jardinero Yusniel Ibáñez, ambos indetenibles en este inicio de temporada. El jovencito de Abreus está demostrando que aquí también puede batear a sus anchas, y andaba en el quinto puesto del average, con 424, producto de 25 indiscutibles en 59 comparecencias al home play. Su actuación ofensiva incluía diez carreras anotadas, otras diez empujadas, cuatro dobles y un jonrón.

Ibáñez, por su parte, era octavo entre los primeros bateadores (396), segundo en anotadas (17), y primero en jonrones y slugging, con seis y 854, respectivamente. Además, el patrullero sureño acumulaba 19 imparables, cuatro dobletes y doce compañeros traídos para el plato.

Hasta fue noticia durante la última semana, pues sus seis bambinazos fueron en juegos sucesivos, empatando uno de los récords de nuestras Series Nacionales. Vía telefónica conversamos con él al respecto. “Sabes que no soy un jonronero y claro que no salgo a buscar ese tipo de batazos. Todo se debió a que me encuentro en muy buena forma y salieron los cuadrangulares. Nunca me preocupé por la marca. Solo quiero ayudar al equipo para que llegue el resultado que todos deseamos”.

Desde el punto de vista ofensivo también han mostrado credenciales Félix Rodríguez (358, 19 hits, par de tubeyes, un vuelacercas, nueve impulsadas) y Daniel Pérez Pérez (313, 15 metrallazos, cuatro dobles, uno para la calle y también nueve propulsadas).

En este aspecto se espera más, sobre todo, de Pavel Quesada y Juan Miguel Soriano, cuyos promedios de 255 y 172 distan mucho de sus reales potencialidades, y más por el rol de liderazgo que poseen dentro del plantel.

Desde ayer jueves, los Elefantes enfrentan a Granma en predios de los actuales monarcas nacionales, que por cierto andan de capa caída en esta arrancada, con solo seis éxitos en 16 compromisos efectuados.

Esperemos que los nuestros saquen otra buena renta, para que lleguen a su cuartel general en posiciones cimeras.