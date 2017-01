Elefantes de Cienfuegos: hoy Cachorros de Alazanes

La nueva estructura dejaba en seis, en lugar de ocho, a las novenas de acogida para la segunda mitad de la 56 Serie Nacional de B√©isbol, complicando el conteo de las expectativas en torno a los refuerzos. Diez hombres quedar√≠an, y en efecto quedaron, fuera de la siempre pol√©mica selecci√≥n y ello restaba posibilidades a las cartas de triunfo de Cienfuegos. Sin embargo, y para aumentar el suspenso, dos nombres salieron a la palestra en las √ļltimas rondas y de zurda llegamos a la siguiente fase.

El jardinero Yusniel Ib√°√Īez fue la cuarta petici√≥n de Noelvis Gonz√°lez, m√°nager de los Cachorros holguineros y el √ļnico jugador de posici√≥n en la boleta de este. El pitcher Leorisbel S√°nchez, por su parte, complet√≥ el quinteto de los Alazanes de Carlos Mart√≠, convirti√©ndose en uno de los tres lanzadores sumados a la cabalgata.

Entrevistarlos en su nueva ‚Äúpiel‚ÄĚ result√≥ un tema que tambi√©n requiri√≥ refuerzos, en este caso de los colegas camag√ľeyanos Amaury Valdivia Fern√°ndez y Jorge Enrique Jerez, y del fotorreportero avile√Īo Osvaldo Guti√©rrez G√≥mez. Por problemas de transportaci√≥n los verdinegros no viajaron de inmediato a sus nuevos home clubs, sino que alcanzaron a sus elencos en los compromisos inmediatos. Llegaron con el tiempo justo para engancharse el uniforme y salir al terreno.

‚ÄúA m√≠ me llam√≥ la direcci√≥n de Holgu√≠n antes de la gala, coment√≥ Ib√°√Īez. Pensaban pedirme y quer√≠an conocer mi disposici√≥n sobre jugar con ellos. Les dije que no hab√≠a problemas, pod√≠an contar conmigo si as√≠ lo decid√≠an. De cierta forma, ah√≠ supe que ten√≠a una posibilidad‚ÄĚ.

‚ÄúSinceramente, yo no esperaba que me escogieran este a√Īo, confiesa Leorisbel, m√°s conocido por la afici√≥n de casa como Paporo. No estuve bien en los primeros juegos de la temporada y por eso me mantuve esperando durante toda la selecci√≥n. Cuando en la quinta ronda dijeron mi nombre, sent√≠ una alegr√≠a tremenda: mi mayor deseo es siempre jugar b√©isbol. El profesor Mart√≠ confi√≥ en m√≠ y espero pagarle esa confianza‚ÄĚ.

Convertidos en los paquidermos m√°s ‚Äúnacionales‚ÄĚ del team, para Ib√°√Īez es esta su tercera participaci√≥n en las rondas de ‚Äúnivel‚ÄĚ, pues antes visti√≥ de Pirata y Veguero. Para Leorisbel representa su cuarta ‚Äúmutaci√≥n‚ÄĚ, con una Serie 53 entre Leones y las dos recientes entre Tigres. As√≠, aquello de adaptarse a nuevos contextos les funciona ya como rutina.

‚ÄúHolgu√≠n es un equipo luchador, son muchachos buenos y me recibieron muy bien, declara Ib√°√Īez. Batallamos duro por quedar entre los cuatro clasificados e ir a los play off. Esa es la meta, darlo todo por avanzar hasta ah√≠. La reciente victoria frente a Matanzas nos vino muy bien; te imaginar√°s lo que fue ganarle al mejor equipo de la campa√Īa hoy d√≠a. Ya sabes, nos inspir√≥ mucho‚ÄĚ.

‚ÄúEn realidad me siento como en casa, alega Paporo. Todos me hacen ver que soy bienvenido y los profesores ayudan en esa sensaci√≥n. Deseo pagarles tanto apoyo y contribuir a que Granma llegu√© lo m√°s lejos posible‚ÄĚ.

Otro pendiente le qued√≥ a Leorisbel y la situaci√≥n se pinta ideal para el criterio: ‚Äúme hubiera gustado jugar con Cienfuegos en este momento, lamento que no hayamos podido clasificar. La verdad, no me gusta esta estructura, se quedan demasiados atletas fuera. El b√©isbol es un deporte para jugarlo todos los d√≠as, y m√°s en nuestro pa√≠s, donde hablamos de rescatarlo. Yo siempre he defendido los noventa juegos‚ÄĚ.

Con la postergada esperanza de ver cumplido su sue√Īo ‚ÄĒal de los Elefantes en la segunda ronda me refiero‚ÄĒ, tocar√° a los fieles volcar en Holgu√≠n y Granma sus pasiones. M√°xime con el historial de estos muchachos, finalistas por excelencia en calidad de refuerzo: Ib√°√Īez con dos subcampeonatos y Leorisbel con dos coronas‚Ķ ¬ŅSuerte? ¬ŅTanto m√°s de ach√©? Y para colmo, Paporo ‚Äúluce‚ÄĚ ahora hasta herradura.