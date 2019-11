Elefantes de Cienfuegos: de refuerzos y definiciones

Por Litzie Álvarez Santana

Los ecos beisboleros se multiplican en Cienfuegos y es que el paso de los Elefantes revive pasiones no solo en las esquinas calientes de toda la provincia, aun cuando el inicio en carretera (cuatro subseries de visitador y solo una de home club) ha obligado a animar a la manada pegaditos a la radio, o incluso a la televisión, en el caso de los juegos frente a las Avispas santiagueras.

Del cuarto lugar se han adueñado los de casa que durante estos primeros juegos de la segunda fase la 59 Serie Nacional de Beisbol han mostrado credenciales para mantenerse en la pelea por un cupo a los play off. Y en una semana marcada por las definiciones en lo referente a los refuerzos repasemos números y escuchemos la opinión de algunos de los que vistieron la camiseta verdinegra.

El zurdo Misael Villa, con balance de dos juegos ganados e igual número de perdidos, es el primer abridor del equipo en esta etapa; en sus declaraciones a la prensa aseveró que le complace mucho integrarse a un conjunto como el de Cienfuegos, “ahora mi misión es darlo todo con los Elefantes y estoy muy orgulloso de defender estos colores; el objetivo es ayudar, en mi caso desde el box, para que salir adelante”.

Por su parte, el experimentado Miguel Lahera, carta de triunfo de la manada sureña hasta el momento, agradeció a la dirección de casa por incorporarlo a sus filas y confesó que desde su llegada se sintió como un Elefante más; “salgo en cada partido a darlo todo por el equipo con el fin de obtener un buen resultado, Cienfuegos se lo merece”. También celebró el grupo de jóvenes que integran esta novena, tanto el cuerpo de lanzadores como los protagonistas de la excelente ofensiva, con tan buena campaña en la primera vuelta. “Y como soy uno de los jugadores más experimentados estoy aquí para apoyarlos y aconsejarlos”.

Dachel Duquesne, otro de los lanzadores incorporados a la manada, aun cuando tuvo una buena actuación en su primera salida frente a Camagüey, no ha mantenido un paso seguro durante esta etapa decisiva del campeonato nacional de béisbol. Con tres juegos iniciados, uno perdido y participación en 8,2 innings lanzados, el avileño tuvo que salir de la rotación de abridores por molestias y fatigas musculares. Mientras que el último en llegar a la partida, Cesar García Rondón, tras quince entradas lanzadas al cierre de este reportaje, exhibe un balance de cuatro juegos salidas, tres de ellas como relevo, con dos victorias y una derrota.

Y específicamente el área del pitcheo, la más sensible para el equipo dado los resultados de la ofensiva durante toda la campaña, obliga a barajar opciones a la hora de decidir la conformación final del staff verdinegro. Los números y resultados durante estos primeros doce juegos han ayudado al colectivo técnico del equipo sureño a decidir.

Alaín confirma

En declaraciones exclusivas para 5 de Septiembre, su director Alain Álvarez Moya confirmó, vía telefónica, la salida de Dachel Dusquene y la permanencia de Cesar García Rondón, quien se suma así a Lázaro Blanco, Villa y Lahera como refuerzos definitivos de los cienfuegueros.

A la ofensiva la contribución de los “nuevos Elefantes” la caracteriza el propio manager verdinegro al referir que los jugadores de cuadro Rubén Valdés y Yoandy Baguet no han estado al cien por ciento de las posibilidades que realmente ellos tienen como atletas; en el caso del avileño no podemos olvidar sus aportes decisivos durante los últimos juegos. “Y si resaltar de ambos su participaciones en el equilibro defensivo, tras las estrategias de no mover tanto el infield para mantener el team work y también para cerrar los partidos”, apuntó Álvarez Moya.

“Mientras que la ofensiva de Yasniel González sí ha sido muy productiva, ha cumplido su rol, sobre todo cuando estuvo en funciones de cuarto bate, sustituyendo a Pavel Quesada, el mejor bateador del campeonato hasta el momento”, destacó el director de los Elefantes. “Igualmente debemos reafirmar que aun cuando todos los refuerzos no lograron su rendimiento óptimo han sido piezas claves dentro del conjunto; todos han puesto su granito de arena para que Cienfuegos este ubicado en el cuarto lugar de la tabla de posiciones”.

Tras estos análisis Alain Álvarez corroboró a Willian Saveedra como el quinto refuerzo de la manada sureña, ratificando sus pedidos iniciales centrados en cuatro lanzadores y un bateador ofensivo. “Los nombres han cambiado en el caso de los pitchers, pero los que tenemos hoy se ajustan a las estrategias que nos trazamos para afrontar esta segunda ronda de la serie nacional”.

Posible alineación tras el reacomodo

Y sobre la posible alienación para las subseries que se avecinan el manager sureño manejó la opción de utilizar al pinareño para tapar a Pavel y declaró que no resultará difícil organizar las fichas tras contar con Cesar Prieto y estos bateadores de fuerza, sumando, claro, los que hasta hoy han mantenido un paso arrollador, como Juan Miguel Soriano.

En el caso de la rotación de abridores apuntó que estudian variantes para establecer una definitiva y celebró la incorporación de Lázaro Blanco, saludable sobre todo por la situación del pitcheo que ha obligado a buscar alternativas durante este tiempo.

Los análisis en esta área igualmente invitan a concebir el movimiento de piezas que colocarían a Carlos Damián Ramírez junto a Cesar García en doble función, de abridor y relevista, y definir el cuarto abridor para los partidos finales en esta fase. Además informó que Yasmany Insua visitará a los especialistas el próximo martes, en busca de una posible alta médica.

Movimiento de fichas definitivo que cierra esta etapa de cambios de nombres. Decisiones que los propios ecos beisboleros multiplican no solo en las esquinas calientes de toda la provincia, donde el paso los Elefantes revive pasiones que seguramente se sentirán al rojo vivo en su cuartel general, el estadio 5 de Septiembre, a partir de este sábado, durante dos subseries. Camagüey y Santiago de Cuba serán los visitantes.

El periódico de Cienfuegos. Fundado en 1980 y en la red desde Junio de 1998.