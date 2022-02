Elefantes: Dany soltó la presión

El jardinero de los Elefantes de Cienfuegos, Dany Oramas Navarro, no olvidará el martes 1 de febrero de 2022. Y es que hoy el novato conectó no uno, sino sus primeros tres indiscutibles en Series Nacionales de Béisbol, en desafío donde su equipo venció once carreras por seis a Camagüey en el estadio 5 de Septiembre.

«De verdad sentía presión, pero ya después de dar el primero, me solté bastante y las cosas me fueron mucho mejor», nos dice el talentoso jugador.

Acerca de su titularidad en la manada, confiesa estar muy contento.

«No empecé de regular en la primera subserie, y agradezco al mánager Alaín Álvarez por darme la confianza de jugar aquí en casa. Es un compromiso pues la afición es muy exigente, pero espero cumplir».

Hasta el momento, se le ha visto con muy buenas condiciones en el jardín central, aunque nos cuenta que no es su posición natural.

«Siempre me he desempeñado en la pradera derecha, pero hablaron conmigo debido a las necesidades del equipo y lo asumí. Claro que tengo mucho que mejorar, pero eso se logra jugando».

El novel pelotero no oculta sus pretensiones.

«Es lógico que deseo rendir una buena campaña, pero lo más importante es aportar al resultado del conjunto. La meta es clasificar y lo daré todo para eso».