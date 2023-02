Elecciones Nacionales 2023: candidatos y pueblo, todo por una Cuba mejor (+Video)

Transcurre ya el proceso de elecciones nacionales 2023. Por estos días tiene lugar una de las etapas más importantes: los recorridos de los candidatos por sitios de interés socioeconómico de los municipios que representarán ante el Parlamento, de ser elegidos el venidero 26 de marzo.

¿Por qué son tan significativos estos momentos, marcados por la sinceridad y la franqueza de los diálogos?

Es la posibilidad de que mayor cantidad de personas conozcan a los candidatos, de “tú a tú”; no hay distinción de rangos ni jerarquías, pero si mucho respeto. En las comunidades, las escuelas, las instituciones militares, las unidades asistenciales de Salud Pública, a donde quiera que llegan los candidatos, las personas salen a su encuentro para dialogar.

Y no solo reconocen la valía de sus trayectorias y las enaltecen, sino que hacen saber preocupaciones, los asuntos que aún no hacen muy llevadera la vida y hasta proponen soluciones para dejarlas resueltas.

Del lado de los candidatos no hay promesas para “congraciarse”; existe el compromiso mayor, el que se contrae con el pueblo y la Patria; un compromiso que no se circunscribe a días de recorrido, sino que tiene que ser perdurable, sistemático para evaluar y dar seguimiento, para llevar cada asunto hasta su final y que, si no llega a ser una solución definitiva, al menos tenga una respuesta, un paliativo.

Un elemento distintivo que no por cotidiano debe pasarse por alto, es el hecho de que no se hacen campañas electorales a favor de unos u otros; como bien se expone en el Editorial de Granma Nuestras elecciones II: “No hay propaganda electoral individual. No hay promesas de soluciones milagrosas. No hay debates televisados donde los contendientes compiten por el favor de las audiencias, atacándose mutuamente en un show de boxeo verbal”.

Eso no puede perderse de vista y justo es una arista traída a menos por quienes adversan la obra de la Revolución y se “espantan” con todo cuanto nos funciona en Cuba, sobre todo porque ha sido decidido soberanamente por la mayoría del pueblo.

Tampoco se entiende que los diputados en Cuba no obtienen ningún beneficio personal con tal condición, ninguno de ellos deja de lado su trabajo o resposnabilidad para sentarse cómodamente en una silla curul en modo contemplativo; todo lo contrario, se honra la condición de diputado allí, donde late la vida de cada territorio, de la provincia y del país, y eso lo saben muy bien los 470 candidatos elegidos el 5 de febrero último en las sesiones extraordinarias de las asambleas municipales del Poder Popular en toda Cuba.

Otro elemento fundamental es la gran resposnabilidad que en el orden legislativo asume cada legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, por cuanto es esa estructura la única con facultades para adoptar leyes, entre ellas la Constitución de la República, tal y como aconteció en la IX, que está por concluir. Ahora, de cara a la X legislatura, con 470 miembros, una cifra inferior a sus predecesoras con unos 600 como promedio (605 la X Legislatura (2018-2023), el compromiso con la institucionalidad del país no será menor. Si bien ya fueron aprobados varios instrumentos legales de diversa índole, a partir de abril de 2023 cuando se constituya el nuevo parlamento se impondrá el seguimiento de los ya adoptados; pero no quedará ahí: otras leyes saldrán a la luz para continuar en el propósito de tener un mejor país.

Avanza el proceso de elecciones nacionales (elección de diputados) en todo el país. ¿El 26 de marzo? La cita será en las urnas