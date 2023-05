El valor de lo que estamos defendiendo

«¿Cómo nos inspiramos en esos que están venciendo el bloqueo?». Así lo planteó en la tarde de ayer el Presidente Díaz-Canel a los reporteros, una vez concluida la reunión en la provincia de Las Tunas, como parte de las que se realizan a largo de la Isla, entre la máxima dirección del país y dirigentes, obreros, campesinos, académicos y representantes de cada territorio.

El Jefe de Estado ya había compartido esa idea en uno de los intercambios precedentes, cuando reflexionó que, quienes lo están dando todo por aportar bienestar al pueblo a pesar de todas las adversidades, «son los que rompen el bloqueo todos los días». Y dijo también: son los que inspiran, son los que ponen el pecho a las balas, son los que deciden hacer en vez de quedarse inmóviles.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido compartió consideraciones esenciales acerca de un ciclo evaluativo que casi ha terminado, y que ha tenido lugar justamente para revisar las metas trazadas en enero de 2023, desde cada provincia, con miras a ir rompiendo el contexto de dificultades que enfrenta Cuba.

«Estamos en el primer ciclo evaluativo que realmente no ha culminado aún», dijo, y enunció que quedan pendientes el municipio especial Isla de la Juventud y la provincia de Ciego de Ávila.

Al explicar el sentido de un proceso que comenzó en enero, habló sobre la necesidad de acciones «que nos permitan, en el menor tiempo posible, superar la difícil situación que vive el país como parte de esta crisis económica y social que ya habíamos avizorado que teníamos que enfrentar desde la covid-19, y hacia la cual iba a evolucionar el mundo».

El dignatario explicó a los periodistas que, a partir de enero, grupos de expertos, especialistas y académicos, junto a los principales cuadros de dirección a nivel de provincia y de municipio, establecieron estrategias y se plantearon indicadores para los principales programas en áreas clave.

De ese momento nacieron compromisos encaminados a que este 2023 fuese un año mejor que 2022, «como habíamos alentado en la Asamblea Nacional del mes de diciembre».

NACIMIENTO DE LAS METAS

«Creo que se trabajó con mucha profundidad –valoró Díaz-Canel–; se trató de llegar a indicadores realistas, y en aquel momento (en enero de 2023) se defendieron con mucha precisión estas estrategias». En tales metas, dijo, ha «predominado el concepto de la resistencia creativa; y es que nosotros tenemos que superar esta situación por nosotros mismos, con nuestro talento, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, superando el bloqueo, aunque no lo levanten y aunque no lo flexibilicen».

La aspiración, enfatizó, tiene que ser mirar más hacia nosotros mismos, y preguntarnos «cómo somos capaces de superar toda esta situación. Y por lo tanto aquel encuentro de enero, además de presentación de compromisos, de objetivos y de indicadores, también permitió un intercambio para ir creando consenso sobre maneras de hacer, sobre experiencias que se tenían y que había que multiplicar».

El momento de enero fue de plantearse –explicó el Presidente a los reporteros– qué conceptos se iban a defender en la producción de alimentos y en el tema energético, en los temas sociales, en los servicios a la población, en el enfrentamiento al delito o a fenómenos como la inflación.

El Jefe de Estado hizo referencia a cómo se complejizó la situación energética con el tema del combustible, lo cual «ha tenido un impacto importante en la economía y ha tenido un impacto importante en la población». Igualmente explicó que se ha complejizado el tema relativo a las importaciones de los

alimentos, «porque han subido los precios de los fletes, han subido los precios de los alimentos, nos está costando más trabajo adquirir en tiempo los alimentos de la canasta, y tenemos una canasta montada sobre la base de la importación».

Lo anterior explica, como dijo el mandatario a la prensa, que en un momento como este haya tenido lugar un nuevo análisis.

IMPRESIONES DERIVADAS DE LOS ENCUENTROS

«¿Qué impresiones tiene uno?», expresaba el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista acerca de estos encuentros. Aunque «estamos acabando de salir de una reunión –decía– y hay que procesar todavía todos los datos, hay que interrelacionarlos, hay que ver también los dos territorios que nos quedan», se aprecia, que «no hay derrotismo».

Más adelante declaró: «Hay voluntad, hay compromiso, quienes tienen que exponer porque responden por determinadas actividades, responden por esos compromisos con mucha vergüenza; y han planteado que no han podido cumplir, pero también su decisión de hacer mucho por recuperar indicadores, por perfeccionar sistemas de trabajo para poder llegar a esos indicadores, para no renunciar a los indicadores que se habían propuesto.

«Por lo tanto, el derrotismo no está presente. Hay disposición, hay comprensión».

El dignatario valoró que los «análisis fueron muy críticos y muy autocríticos. Aquí no hubo complacencia, aquí no hubo informes edulcorados. Los informes fueron muy concretos, y por lo general no se detuvieron en las cosas en las que había resultados, sino que se detuvieron en los problemas».

Tuvieron lugar análisis –explicó Díaz-Canel– en los que se podía advertir que «los problemas no son desconocidos, que no se está ajeno al nivel de complejidades estructurales, de funcionamiento, objetivas y subjetivas que existen».

El mandatario recordó que, para llegar a este momento de los intercambios, «ya había una reflexión previa; o sea, no es que nosotros vinimos a chequear y ahora la gente están chequeando, están controlando». Es que en cada territorio, dijo, existen los análisis de los cuales han nacido las prioridades de trabajo.

LOS RETOS

«Hay mucha insatisfacción, no hemos logrado cambiar la situación, no se ha logrado cumplir con un grupo importante de indicadores», afirmó el Primer Secretario del Comité Central del Partido, quien además expresó que en los encuentros recientes, en los que se ha hablado de causas objetivas y causas subjetivas, «hemos ido más a lo subjetivo, donde hay potencialidades, donde están las reservas que nosotros podemos mover y que nos pueden impulsar».

Al mismo tiempo se demuestra –como explicó el Jefe de Estado– «que hay experiencias muy positivas, que hay entidades, colectivos, determinados tipos de instituciones que han logrado superar la situación y han logrado cumplir con los compromisos, que han logrado cumplir los indicadores; y no era porque se hubieran puesto indicadores fáciles, sino porque han sido más proactivos, más creativos».

Tal realidad, argumentó el dignatario, «presupone un nuevo reto: no solo cumplir con los indicadores, no solo seguir defendiendo los conceptos con que hemos estado trabajando». También se trata ahora, dijo, de pensar en «cómo multiplicamos, en el menor tiempo posible, esas buenas experiencias. Como yo decía: ¿cómo nos inspiramos en esos que están venciendo el bloqueo?».

APRENDIZAJE PARA EL AVANCE

En su valoración sobre lo que han significado estas reuniones de chequeo, el Presidente Díaz-Canel destacó que se ha dado la posibilidad de intercambiar sobre diversos conceptos. En algunos lugares se ha hecho necesario, explicó, volver sobre algunos, y esclarecerlos; «y lo hemos hecho, en mi entender, de una manera didáctica».

«Hemos estado razonando a partir de situaciones, de datos, de incumplimientos; hemos ido reflexionando, y yo creo que eso también nos da un momento de comprensión. Si no hay comprensión de los problemas, estos no se pueden enfrentar ni superar».

En la misma línea de pensamiento, el mandatario expresó que los intercambios han aportado a la dirección del país «visiones desde los territorios», en torno a «temas que debemos abordar de manera diferente, de manera más intensa, de una manera más proactiva».

Más adelante, el Jefe de Estado razonó: «Sé que estamos en medio de una situación difícil y no alienta que uno explique las cosas sin que estén aún los resultados, sobre todo los resultados en la mesa (relativos a la alimentación), pero estoy convencido de que vamos a superar esta situación, porque hay comprensión, porque hay compromiso, porque no hay derrotismo, porque hay deseos de hacer».

El Presidente cubano enunció que a partir de todos los aprendizajes, «a partir de todo lo que hemos podido transmitir, a partir de todo lo que se está haciendo, a partir de todo lo que hay que perfeccionar, en septiembre volveremos a otro ciclo de recorrido».

«Estoy convencido –dijo– de que en ese nuevo momento vamos a tener también más resultados».

Al describir el presente, el mandatario habló sobre la importancia de «cómo seguimos impulsando» los conceptos en los cuales se logra consenso, cómo las buenas ideas pueden convertirse en resultados, «sobre todo con la convicción de que el país no está detenido, de que se están haciendo cosas». A propósito de cuánto se está haciendo y se podrá hacer, el Jefe de Estado comentó acerca de algunas acciones alentadoras que ha emprendido el país para mejorar paulatinamente situaciones básicas que afectan al pueblo, como la alusiva a la estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional.

«Hay que ver en los ambientes en los que se está trabajando, de complejidad; y yo diría también de mucho sacrificio». Hay que ver, dijo Díaz-Canel, «cómo la gente también hace cosas y también te asombra con resultados que van teniendo».

«Creo que en esa capacidad de enfrentar adversidad y de ir logrando resultados, de ir consolidando, van a llegar entonces las victorias; y nuevas victorias van a generar nuevas victorias. Yo creo que ha sido un recorrido, además de estimulante, fuerte, porque te lleva en poco tiempo a recibir el impacto de todo un grupo de problemáticas que hay, pero también de esperanza y de confirmación en que lo que estamos defendiendo vale».