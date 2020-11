El turismo, motor de la economía cubana

Pese al sabotaje permanente por parte del gobierno de los Estados Unidos y un año de retracción mundial debido al azote de la pandemia, el turismo continúa siendo uno de los principales motores de la economía cubana.

En consonancia con esa divisa, en la ciudad de Cienfuegos, al centro sur de Cuba, se alzan varios hoteles pertenecientes a varias cadenas cubanas y cubano-españolas; al tiempo que son materializados diversos proyectos. Este material adentra al lector en la importancia del universo turístico, a escala general, para la Isla.