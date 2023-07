El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializa resultados de las elecciones

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializó los resultados de las elecciones generales 2023 y dio a conocer que los candidatos Sandra Torres y Bernardo Arévalo competirán en una segunda vuelta, al no obtener ninguno la mayoría absoluta.

Según la información publicada en el sistema Trep, Torres, candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), obtuvo 888.924 votos en la primera vuelta de los comicios presidenciales del pasado 25 de junio, mientras que Arévalo, del Movimiento Semilla, acumuló 653.486.

⚡️ Tribunal electoral de Guatemala oficializa avance de Torres y Arévalo a la segunda vuelta pic.twitter.com/NzB2ZDQoAP — Sepa Más (@Sepa_mass) July 13, 2023

Los resultados fueron dados a conocer después de casi tres semanas de incertidumbre, debido a reclamos de recuento de votos por parte de varios partidos que quedaron atrás en los comicios. De otra parte, se anunció que la segunda vuelta electoral se realizará el próximo 20 de agosto. En otras palabras, los dos candidatos que llevan la delantera tienen a su disposición 36 días para hacer propaganda electoral y ganarse la preferencia de la ciudadanía.

La suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla

Poco antes de que se oficializaran los resultados, también se reveló que por solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla.

Tal y como explicó Rafael Curruchiche, fiscal especial contra la impunidad, en mayo de 2022 un ciudadano denunció que su firma fue endosada ilegalmente como respaldo al Movimiento Semilla, y que una prueba del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que la firma y letra habían sido falsificadas.

Durante la investigación, la Fiscalía General determinó que en la lista de recolección de firmas del partido se incluyeron 12 personas fallecidas. Curruchiche agregó que existen indicios de que más de 5.000 personas habrían sido adheridos ilegalmente al partido, y que la misma firma y huella se le habrían asignado a varios ciudadanos.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad informa: pic.twitter.com/uEXU3UkZOK — MP de Guatemala (@MPguatemala) July 12, 2023

La ley electoral de Guatemala prohíbe la suspensión de partidos políticos entre la convocatoria oficial a una elección y los respectivos comicios. De ese modo, al anunciarse una segunda ronda de votación debido a que ningún candidato superó el 50 % de los votos, aparentemente el Movimiento Semilla no podría ser suspendido.

Tras celebrarse la primera ronda de los comicios, los partidos perdedores buscaron bloquear la certificación de los resultados. No fue hasta esta semana cuando finalmente fueron satisfechas las demandas impuestas por los tribunales y se pasó a certificar los resultados.

Sin embargo, ahora el partido Movimiento Semilla es acusado de corrupción por supuesta falsificación de firmas y, además, se le imputa por presunto financiamiento electoral ilícito. La agrupación política necesitaba al menos 25.000 firmas para formarse legalmente, y actualmente, debido a que de momento no se ha determinado el origen del financiamiento para esa recolección de firmas, queda abierta la posibilidad de lavado de dinero.

Por su parte, desde el Tribunal Supremo Electoral argumentaron que no se les había avisado sobre la decisión del Juzgado Séptimo, por lo que aún no se ha tomado ninguna decisión que implique un cambio en los resultados oficiales. «No hemos sido notificados, no conocemos el alcance de la decisión jurídica«, comunicó Irma Palencia, presidenta del TSE, respecto a la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla.