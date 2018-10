El televisor rige y manda

La televisión tiene varios orígenes, tantos, que no se puede relacionar con un solo nombre, surgió gracias a la inventiva de muchos.

Llegó la imagen y voz a los primeros televidentes casi junto a la II Guerra Mundial, de modo que la alegría se disipó al mostrar partes de guerra y ver cómo se rellenaba de manera progresiva con la bandera alemana el mapa de la ocupación en Europa.

Pero más allá de la historia que trae ese aparato que ha ido progresando, es preciso comentar cómo hemos evolucionado los seres humanos en torno a un televisor.

Para los que nacimos en esta especie de cuadr√≠cula geogr√°fica que es Cuba, el televisor es casi todo en un hogar: objeto de lujo y estatus social, si es pantalla plana y tiene muchas pulgadas, usted pertenece a una familia holgada en lo econ√≥mico; si es tradicional y con un pa√Īito tejido que tapa la pantalla, es de un n√ļcleo organizado y conservador; si en la sala de su casa hay Panda o Haier, puede que estemos hablando de un cederista destacado o un trabajador de vanguardia que lo recibi√≥ como trofeo; y cr√©ame que quedan m√°s clasificaciones, pero no preciso mencionarlas.

Si es la hora de la comida, all√° van los miembros de la familia con sus platos en mano y el vaso de refresco o agua al lado del sill√≥n; se come en silencio, incluso viendo las aventuras por tercera o cuarta vez, porque ¬Ņqui√©n se acuerda del √ļltimo estreno en ese espacio? Ni los celulares o el Nauta Hogar han podido acabar con esa tradici√≥n, que aboli√≥ aquella otra de comer juntos a la mesa.

√Čl es el centro de la sala, colocado en un mueble o mesita, con adornitos y hasta un b√ļcaro de flores, que a veces semeja una ofrenda para desearle larga vida; porque, √≥igame, no hay peor desgracia en un hogar cubano que la rotura del TV, por la cantidad a desembolsar para repararlo (aunque lo que necesite sea una peque√Īa soldadura, all√° van los mec√°nicos, le ponen cara de dif√≠cil, ‚Äúque si necesita una pieza que solo la hay ‚Äėpor fuera‚Äô‚ÄĚ, y all√° va el mazazo con signo de $).

Cuando no tenemos televisor, la noche es m√°s aburrida, no podemos ver la novela ni el Noticiero Estelar, aunque desde la pantalla nos llegue lo mismo que hemos estado escuchando desde la ma√Īana, repetidamente. Y no importa que tengamos una PC, el ‚Äúpaquete‚ÄĚ, un mont√≥n de series y juegos; no, nada sustituye esa pantalla, tenga las pulgadas que tenga, al menos de mi generaci√≥n hacia atr√°s.

¬°Cuidado con el TV, ni√Īo! Se escucha a la abuela defender el equipo que tiene par de sillones delante y que de solo sentarse, agarra el sue√Īo al instante. Una programaci√≥n que a veces se llena de animales salvajes en una lejana selva, que muerden personas, de c√≥mo cuidarlos y alimentarlos, como si en el balc√≥n o el patio pudi√©ramos domesticar una cebra o una serpiente pit√≥n y desde la pantalla nos ense√Īaran, justo a la hora de la siesta.

Recuerdo c√≥mo en casa, all√° por los a√Īos 70 del pasado siglo, se reun√≠a todo el barrio a ver los juegos de pelota, y una de aquellas noches qued√≥ grabada para siempre en mi memoria: un trueno atra√≠do por la antena del flamante Elektron ruso lo dej√≥ in√ļtil en v√≠speras de mi cumplea√Īos, y la fiesta programada devino velorio. No tuvimos por un tiempo mu√Īes, aventuras ni sesiones de b√©isbol nocturnas con chocolate caliente y chiquillos revoloteando en el portal. El TV rige y manda en los hogares cubanos, preside magistralmente la sala, es venerado por la abuela, y su marca o pulgadas pueden, incluso, definir el estatus de la familia.