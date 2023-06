El son, principales rasgos y peculiaridades en Cienfuegos

Es el son ese género musical bailable que combina la estructura y características de la música española con elementos e instrumentos musicales afrocubanos. El son cubano es uno de los más influyentes géneros de la música latinoamericana. El músico y escritor Laureano Fuentes Matons recogió en su libro Las artes en Santiago de Cuba, publicado en 1893, la canción Son de la Ma Teodora, considerándola como el primer son conocido. Esta canción consta como escrita en Santiago de Cuba en 1562 por las hermanas Micaela y Teodora Ginés, dos negras liberadas de Santo Domingo. Aunque aún es un tema en debate para historiadores y musicólogos, muchos aseveran que esta fue la primera canción de son.

Este género se dice llega a la capital alrededor de 1909 y en la década de los 1920, con la aparición de la radio y difusión comercial, comenzó su popularidad más activa. En sus inicios la clase aficionada al danzón, lo consideró con falta de clase, sin embargo poco a poco se impuso y fue adquiriendo seguidores.

En 1918 comienza el movimiento sonero en Cienfuegos. Según el musicólogo Leonardo Acosta se establece en Oriente y en el Centro del país como procesos paralelos.[1]

Los grupos soneros originalmente estaban conformados por un tres cubano (especie de guitarra de tres pares de cuerdas), un bongó (que realizaba una improvisación virtuosa constante), maracas, unas claves y una marímbula que hacía las veces de bajo en el son tradicional cubano. Más tarde, se añadió la guitarra, el contrabajo sustituyó la marímbula y se adicionó la trompeta en 1927, elemento característico de la formación de los septetos de son.

En los años veinte y treinta florece el género con la presencia de sextetos y septetos.Se ha podido constatar en la región cienfueguera la existencia de treinta y cinco conjuntos de este tipo, lo que denota el auge alcanzado por este género. No obstante, según se comprobó en los medios de prensa de la época, ello no los libró de los prejuicios raciales imperantes. Compuestos en su mayoría por negros, en lugares como el Club Cienfuegos y el Club de Cazadores, los músicos tenían que entrar por atrás, subir, tocar e irse por el mismo lugar. No podían compartir con el público.

Los principales teatros y cines de la ciudad también ofrecían espectáculos tanto de artistas locales, como de los que llegaban de la capital cubana y de otros lugares del mundo a probar su éxito en una de las principales plazas artísticas del país.

Entre los músicos de la ciudad y región cienfuegueras que lograron obtener un lugar relevante en el panorama musical popular nacional recordemos a Paulina Álvarez, Guillermo Quesada Castillo Portabales, Roberto Espí González, creador y director del famoso Conjunto Casino, Los campeones del ritmo, una de las agrupaciones más importantes de su tipo en Cuba; Generoso Jiménez García conocido por su relación con Benny Moré, Marcelino Guerra Abreu (Rapindey), autor de varios éxitos de la orquesta Aragón como Pare cochero y A mi manera. Formó parte del Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro, contribuyendo a su sonoridad y ritmo. Otro de los soneros mayores de Cienfuegos lo fue Rafael Ortiz. Integró el sexteto Ron San Carlos y, con posterioridad, el Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro, a quien sustituye como su director en 1969. Su vínculo con la Aragón es notable. Junto a Richard Egües compone para la Orquesta un número que será todo un éxito, Bombón-chá.

La figura descollante de la música popular de la región cienfueguera lo fue Bartolomé Maximiliano (Benny) Moré, conocido por muchos como “El sonero mayor de Cuba”. Éxitos como Qué bueno baila usted y Santa Isabel de las Lajas, le han dado la vuelta al mundo como lo mejor del son cubano, y, para orgullo nuestro, cienfueguero.

*Doctora en Ciencias Históricas.

