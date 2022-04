El perejil limpia los riñones

En el mundo son numerosas las hierbas condimentosas empleadas en la cocina, según la región geográfica de que se trate. En el arte culinario se ha hecho práctica el uso de plantas como el culantro, romero, albahaca, comino, tomillo, apio y perejil, entre otras muchas que le dan un sazón esquisito a las comidas.

Sin embargo, algunas de esas especias, además del aderezo, le proporcionan al hombre beneficios para la salud. Tal es el caso del perejil tan usado en el adobo de carnes e ingrediente de otros muchos platos en caldos, potajes, sopas.

UN AMIGO DE LA ACTIVIDAD RENAL

Los riñones son órganos esenciales para el buen funcionamiento del organismo, ya que son los encargados de eliminar el ácido que producen las células y de mantener un equilibrio saludable de minerales y agua. Un mal funcionamiento del sistema renal puede desencadenar un grave trastorno de salud.

Además de lograr un equilibrio que permite el normal ejercicio de los músculos, tejidos y nervios, estas vísceras producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, mantienen huesos fuertes y proporcionan glóbulos rojos. Por eso es fundamental cuidar bien de ellos y promover su limpieza mediante remedios caseros.

Existen sobradas razones para creer que la bebida de perejil es una buena elección cuando se desea hacer una depuración renal. Esta planta es una fuente natural de compuestos antioxidantes como el beta-caroteno, además de vitaminas y minerales como el calcio, fósforo, hierro y azufre.

Su riqueza en nutrientes ayuda a sanear el organismo de las sustancias de desecho y excesos de grasa. Su acumulación genera interrupciones en el funcionamiento de los llamados “órganos purificadores”.En el caso de los riñones tiene un efecto muy especial ya que, además de facilitar la eliminación de toxinas, también es un gran remedio para regular los líquidos y activar su buen trabajo.

La riqueza en clorofila del Petroselinum sativum, por su nombre científico, protege las células y le da un efecto refrescante para combatir molestos problemas como el mal aliento. Sumado a todo esto tiene una potente acción digestiva que disminuye la inflamación, los gases y el dolor que genera la indigestión.

Según los expertos de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el perejil fresco tiene muchas más propiedades (y sabor) que el seco. Por ello, se recomienda emplearlo con mayor frecuencia al natural, lo más lozano posible. Adicionalmente, indican que es una fuente de proteínas, fibra, calcio, hierro, potasio, vitamina A, folatos tiamina, flavonoides, miristicina y apiol. En tanto, los dietistas aseguran que por su contenido de flavonoides (que tienen acción antioxidante y por tanto, reducen el efecto del estrés oxidativo), plantean que es un alimento que puede apoyar la salud de todo el organismo.

¿CÓMO SABER SI NECESITO UNA LIMPIEZA RENAL?

Lo primero a resaltar en este punto es la asistencia por parte de un profesional, es decir, única y exclusivamente esto debería obedecer al consejo de nuestro médico de cabecera. Por esto, se aconseja hacernos chequeos médicos de rutina al menos una vez al año.

Cuando se lleva un estilo de vida sedentario, se ingiere demasiada sal y poca agua, no es para nada extraño que los riñones empiecen a tener dificultades en su funcionamiento. Esto origina graves problemas de salud como las infecciones, los cálculos o la insuficiencia. Por eso resulta necesario “depurarlos de forma ocasional” a través del consumo de alimentos que les aporten los nutrientes que necesitan para trabajar.

Aunque puedan existir varias formas de consumir el perejil, la forma más común de aprovechar las propiedades de esta planta es mediante la preparación de una bebida natural que se obtiene de su cocción en agua. Para ello debe utilizar 6 cucharadas de las hojas (60 g) y un litro de agua.

Toma el follaje, lávalo muy bien para desinfectarlo. Puedes sumergirlo en un poco de agua con vinagre o con limón; luego, trocéalo en pequeñas partes e introdúcelo en una olla con un litro de agua. Deja que se realice la decocción durante unos 10 minutos y permite que repose. Cuando esté apto para el consumo, cuélalo y sírvelo. Si lo prefieres frío, puedes ponerlo en el refrigerador un par de horas.

Ya está en condiciones de usar el remedio. Solo se recomienda consumir un vaso de la bebida en ayunas, esperando mínimo 30 minutos antes de ingerir cualquier otro alimento. Puedes tomar hasta dos vasos al día si lo prefieres, y prolongar el tratamiento durante dos semanas seguidas para una completa desintoxicación. Si lo consideras necesario, haz la limpieza una vez cada mes.

OTRAS BENDICIONES

Siguiendo el curso de las bondades del perejil, de acuerdo con Medline Plus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU., esta planta es ideal para limpiar y rejuvenecer la piel, así como para fortalecer la uñas y el cabello. La presencia de flavonoides en la dieta ayuda a disminuir la amenaza de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y patologías coronarias.

Otro de sus beneficios es que protege los huesos debido a que constituye una fuente rica en vitamina D y calcio, lo que lo convierte en un complemento ideal para fortalecer el sistema óseo. Luego, ayuda a tratar problemas como la artritis o la osteoporosis.

En tanto, la hierba es rica en compuestos que combaten el cáncer. Los primeros estudios sugieren que estos componentes naturales suelen, incluso, inhibir el crecimiento tumoral. Un estudio publicado en Journal of the Science of Food and Agriculture considera que el perejil tiene propiedades anticancerígenas.

Otras investigaciones, según nutriólogos y expertos, señalan que dada la presencia de vitamina K, A, E y C, además de tener altas fuentes de hierro, potasio y calcio, podrían mejorar los niveles de azúcar en la sangre, mantener la presión arterial y favorecer la salud tanto de los huesos como de los ojos, así como minimizar la aparición de cálculos en los riñones.