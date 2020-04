‘El mundo sabe ahora lo que Irán: EEUU mata a la gente’

En un mensaje publicado este miércoles en la red social Twitter, el jefe de la diplomacia persa reaccionó a la decisión de la Administración Trump, de cortar los fondos destinados a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en medio de la crisis global del nuevo coronavirus causante de la COVID-19.

The world is learning what Iran has known & experienced all along: US regime’s bullying, threatening & vainglorious blathering isn’t just an addiction: it kills people.

Like “maximum pressure” against Iran, the shameful defunding WHO amid a pandemic will live in infamy.

— Javad Zarif (@JZarif) April 15, 2020