El lucrativo negocio de hablar mal de Cuba

¡Sé que mienten con descaro! Y aun así espero que, por alguna grieta en su histrionismo o una falla en el premeditado lenguaje extraverbal, aflore, no importa si leve, un indicio de remordimiento ético, la huella al menos del decoro perdido. Espero en vano.

Se adueñaron de las redes sociales y colocan allí su odio contra Cuba y los cubanos que permanecemos en la Isla. Cuentan el cuento al revés o cómo mínimo, a su manera,desde La Florida. Youtubers, digital influencers, líderes de la manipulación ideológica y la desinformación.

Recientemente intentaron el linchamiento mediático del dúo Buena Fe. Ni Israel ni Yoel aceptaron que el gobierno canadiense los obligara a ponerse otra vacuna anti covid-19 que no fuera la cubana y cancelaron el concierto en aquella nación, donde no se reconocen los fármacos obtenidos por los científicos de esta Isla.

¡Que se sepa! Cuba se convirtió en el líder mundial en la vacunación de su población contra la Covid-19; alcanzó un nuevo hito en la inmunización de niños de la primera infancia. Hasta los medios de prensa estadounidense destacaron la noticia.

Los ataques sucios en las redes contra Israel y Yoel, no solo buscaban castigar la coherencia ética de los integrantes del dúo Buena Fe, también perseguían un objetivo intimidatorio contra otros artistas. Fracasaron y fracasarán.

Miren si no el “San Remo MusicAwards”, cuando se anunció la participación de Alex Ubago, Kalimba y el dúo Andy y Lucas.Contra ellos proferían los calificativos más duros; los llamaban “artistas desconocidos y venidos a menos, pasados de moda”, ¡Sí!,los youtubers anticubanos. Y eso que tan dadas son esas voces miamenses a castigar el uso de la censura. Claro, cuando son otros quienes la ejercen.

Tras lograr que sucumbieran a la presión ydecidieran suspender su viaje a La Habana, so pena de sufrir consecuencias demoledoras para sus carreras, pudimos ver en las redes una entrevista a Alex Ubago. En el video, el entrevistador, figura sobresaliente entre los ciberodiadores, se confiesa feliz de recibir a “un artista internacional de reconocida trayectoria” y luego comienza a conversar con Ubago. Cambio radical del discurso. Pérdida, ¿a conveniencia?, de la memoria a corto plazo.

Ya sea con estos, sin ellos, ya sea con otros, muchos más, San Remo MusicAwardsse celebrará en abril próximo. Los lazos de amistad entre Cuba e Italia se afianzan con este evento que incluirá concursos de participación, conciertos y más actividades.

Ahora alborotanen contra del Proyecto del Nuevo Código de las Familias. Es este el nuevo tema sobre el que llenan los espacios virtuales. Era de esperarse, una vez supieran que el documento ya se analiza en los barrios. Reinterpretan, tuercen, encuentran lecturas que nadie vio, cifradas entre líneas… todo, para avivar la llama del miedo, de la desconfianza.

Contra la guerra de la desinformación solo existe un antídoto. Leamos. Informémonos. Bien en formato digital, descargable desde múltiples sitios online; bien impreso, a la venta en quioscos y estanquillos, el Nuevo Código de las Familias está a nuestro alcance para que podamos examinarlo. ¡Participemos! Por primera vez en Cuba un proyecto de ley se somete a consulta popular.

En la Florida se ha convertido en un negocio muy lucrativo hablar mal de Cuba, construir chistes—mejores mientras más burdos— sobre las carencias que sufrimos, aunque nunca se menciona el bloqueo, dejar claro en cada entrada del guion que el gobierno es una dictadura, silencian convenientemente el dato de que la mayoría respaldamos a ese gobierno y respetar ese hecho, para mí, no sé para ellos,constituye una actitud respetuosa hacia la democracia. Conozco de algunos excelentes videos en Internet, millonarios en vistas y Me Gusta, que, sin embargo, no generan abultadas ganancias a sus autores. Con los youtuberos, también están en Facebook, de La Florida ocurre lo contrario. Compran ranchos y propiedades y son estrellas de la pequeña pantalla;viajan y emplazan todo y a todos y padecen de ataques histéricos y de prepotencia hasta en el Vaticano. ¿Quién paga la arrogancia, la mentira? ¿Qué hay detrás de tanta hojarasca verbal, de tanto decirse y contradecirse? Por supuesto no hay nuevos objetivos, sino los mismos desde que en Cuba hay Revolución. Me vienen a la mente dos pautas de viejos manuales en uso. “Si no puedes convencer a tu enemigo, confúndelo”; “divide y vencerás”.