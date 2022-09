El Irrepetible Pablo Neruda

Pablo Neruda dejó huella en la poesía; tan honda, que al leerlo parece imposible escribir otro poema de amor. El chileno paraliza con sus versos,como si le hubiese arrebatado alparnaso cuanto quedara allí para decir “te amo”, en cualquiera de sus formas posibles.

No soy dado a lo absoluto; creo en lo relativo de las cosas, pero insisto en que este poeta nos sugiere imitarlo en el mejor de los casos, si no a desistir de cualquier pretensión lírica. Suerte que los vanguardistas pronto llegaron para alentarnos con los nuevos y posibles caminos a transitar.

Es hasta la fecha el más grande poeta latinoamericano y a decir de Gabriel García Márquez, “el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma”.

Entre otros reconocimientos, laureado con el Premio Nobel de Literatura en 1971, Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto (Chile, 1904- 1973) marcó un hito en la creación poética. Su obra abarcó desde lo político y lo social hasta la poesía amatoria, que de lo romántico ostenta subjetividad, imaginación y nostalgia entre otros atributos.

Siempre lo distinguió la elegancia del lenguaje, incluso en aquellas composicionesdonde priman el erotismo y el acto de procreación, como es el caso del Poema I en cuya primera estrofa dice: “Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, / te pareces al mundo en tu actitud de entrega. / Mi cuerpo de labriego salvaje te socava / y hace saltar al hijo del fondo de la tierra”.

Neruda desbordó genialidad en imágenes como: “En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo…”; “Mis palabras llovieron sobre ti acariciándote…”; “Amo el amor que se reparte en besos, lecho y pan…”; “Déjame que te hable también con tu silencio…”, que nos incitan a recorrer un desgrane de figuras retóricas hilvanadas de modos impredecibles. Todo hecho desde el amor y la nostalgia personal, aunque capaz de avenirse a realidades ajenas que las hicieran también suyas.

Este 23 de septiembre se cumplen 49 años de su muerte, por lo que estamos en la antesala de su medio siglo de ausencia física. Pablo Neruda sigue dando quehacer con la obra que dejó, cuya virtud es ser poesía para todos los tiempos.

Su Poema 20, de Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924) al finalizar dice: “Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo”.

Por todo ello se me ocurre llamarlo “irrepetible”, a pesar de que más allá de él sigue habiendo poesía.

A Fidel Castro, de Pablo Neruda

Fidel, Fidel, los pueblos te agradecen

palabras en acción y hechos que cantan,

por eso desde lejos te he traídouna copa del vino de mi patria:

es la sangre de un pueblo subterráneo

que llega de la sombra a tu garganta,

son mineros que viven hace siglos

sacando fuego de la tierra helada.

Van debajo del mar por los carbones

y cuando vuelven son como fantasmas:

se acostumbraron a la noche eterna,

les robaron la luz de la jornada

y sin embargo aquí tienes la copa

de tantos sufrimientos y distancias:

la alegría del hombre encarcelado,

poblado por tinieblas y esperanzas

que adentro de la mina sabe cuando

llegó la primavera y su fragancia,

porque sabe que el hombre está luchando

hasta alcanzar la claridad más ancha.

Y a Cuba ven los mineros australes,

los hijos solitarios de la pampa,

los pastores del frío en Patagonia,

los padres del estaño y de la plata,

los que casándose con la cordillera

sacan el cobre de Chuquicamata,

los hombres de autobuses escondidos

en poblaciones puras de nostalgias,

las mujeres de campos y talleres,

los niños que lloraron sus infancias:

esta es la copa, tómala, Fidel.

Está llena de tantas esperanzas

que al beberla sabrás que tu victoria

es como el viejo vino de mi patria:

no lo hace un hombre sino muchos hombres

Y no una uva sino muchas plantas:

no es gota sino muchos ríos:

no un capitán sino muchas batallas.

Y están contigo porque representas

todo el honor de nuestra lucha larga

y si cayera Cuba caeríamos,

y vendríamos para levantarla,

y si florece con todas sus flores

florecerá con nuestra propia savia.

Y si se atreven a tocar la frente

de Cuba por tus manos libertada

encontrarán los puños de los pueblos,

sacaremos las armas enterradas:

la sangre y el orgullo acudirán

a defender a Cuba bien amada.