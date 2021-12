El “horario muerto” de los servicios técnicos en Cienfuegos

Si por un lado es difícil lograr remendar una olla arrocera o frijolera debido a la escasez casi total de piezas de este tipo en el país, por el otro, es igual de complicado llevarse una buena atención en los talleres de la Empresa de Servicios Técnicos, Personales y del Hogar (ESTPH) existentes en Cienfuegos y en cada provincia del país. Los dilemas no son desconocidos, y hablar de ello se vuelve redundante. Empero, existen algunos, que a juicio de quien suscribe, podrían aplacarse.

Son las 11:00 de la mañana, pero has estado allí alrededor de dos horas. De pronto, se apagan las luces y aparecen las malas caras. ¿Qué pasó? ¿Un apagón? No. Es lo estipulado. A esta hora, por ley, todos los días hay que ahorrar energía. Y entonces, ¿mi olla pa’ cuándo?

“El problema es bastante viejo con el asunto de la contingencia energética. Desde antes de comenzar la pandemia ya tuvimos polémicas con los inspectores por el asunto del apagado de luces a esta hora de la mañana. A raíz del suceso, fuimos citados por el Gobierno municipal a dar un parte de lo ocurrido. Sin embargo, la persona que atiende dicho ámbito no fue empática, a pesar de que le explicamos nuestra realidad y la necesidad de no interrumpir los servicios a la población en ese horario”, nos comenta Belkys Portieles, administradora no solo del Taller Siboney, sino de toda la red y puntos que existen en el municipio de Cienfuegos.

La compañera, al final, quedó como “villana” de la telenovela, y tildada de “no comprender la situación que atraviesa del país” por el funcionario del Gobierno. Pero ¿y quién entiende a los cienfuegueros, a quienes se les rompe una cazuela antes del almuerzo y que es vital para la cocción de los alimentos de ese día?

Portieles nos habló sobre ese y otros avatares, y que aún no logra dar solución ni la ESTPH, como tampoco (la otrora) Planificación Física, o en primera instancia, la Empresa Eléctrica de Cienfuegos. “Estamos a la espera todavía de un documento que avale y nos autorice a seguir trabajando con aquellas luces que hemos estipulado imprescindibles, dígase las mesas de los dos mecánicos o los ventiladores”, nos dijo.

Ahorrar sí, pero tiempo

Actualmente en estos talleres muchas veces se apela a la innovación, debido con énfasis, a la conocida insolvencia de piezas que no posee el país para los dispositivos. “Nuestras reparaciones al día, como promedio, oscilan entre quince y 20 equipos, dependiendo por supuesto del tipo de artefacto que traigan los clientes”, asevera Portieles.

Entre las 8:30 de la mañana –cuando abre el taller–, hasta las 11:00 a.m., cuando la ley les obliga a apagarlo todo, poco o nada se puede resolver en un taller concebido para “garantizar una oferta de servicios —está deprimida de por sí, vale aclarar— que posibilite la satisfacción de las demandas y necesidades de la población”, según aparece escrito en el cartel de la empresa protagonista en este trabajo.

Acopiar confort y buena atención

“¡Lo primero que deben tener esos talleres es disposición de los técnicos y buen trato, y a veces no lo tienen! La semana pasada estuve en el de la calle de Santa Cruz, y costó trabajo que me contestara la señora en la recepción”, expresó Lucía, una usuaria acalorada.

Lucía puede estarlo, pero ¿quién no se acalora en una situación como la que viven tanto clientes como mecánicos, en un local que deja de funcionar en pleno horario productivo, y que además, carece también de comodidades en la sala de espera, con un mobiliario y paredes interiores desgastadas? Le corresponderá ahora a la ESTPH mejorar este otro aspecto; uno que no está vinculado, obviamente, con el faltante de los insumos de marras.

Comerse el pollo del arroz sin piezas

“Siboney es un taller de enseres menores enfocado en la reparación de ollas arroceras, multipropósitos, televisores, cocinas de inducción y demás. También incluye las acciones de refrigeración y clima, que es la parte más deteriorada dentro del conocido Programa de la Revolución Energética, porque representa la más costosa en el extranjero, y hay cero cobertura de piezas en tal sentido”, expresó Fermín Rojas Álvarez, subdirector general de la entidad.

Dentro del cúmulo de herramientas con el cual se trabaja en un equipo determinado, existen piezas “élite” que se rompen con frecuencia. Esas —alega Rojas— están en cero. Las otras se hallan en segundo plano, y no son de primer orden para la reparación, catalogadas como obsoletas o de lento movimiento.

Estarán en cero, pero los talleres particulares las tienen. ¿De dónde salen ¿Es como la pregunta del ron en el reportaje ¿Por qué el Decano lo tienen los privados y no los mercados donde debe venderse?

Si bien el déficit ha provocado la interrupción de 139 trabajadores en la red de talleres de Cienfuegos, la ESTPH ha logrado acogerse a la Resolución 99, y de tal manera, engarzarse con otras empresas haciendo contratos de compraventa de recursos, dígase cloro, bolígrafos, aspas de ventiladores para mantener la vitalidad de aquellos que aún están activos y satisfacer las necesidades salariales. “Hoy nosotros tenemos contratas con más de 60 compañías del territorio, con la característica de efectuarles mantenimiento, reparaciones (sin piezas), y dictámenes técnicos a equipos; ventiladores, tomacorrientes, equipos de aire acondicionado, y verificar las bajas técnicas”, afirmó también el subdirector.

De momento, el sector está pasando por un nuevo modelo de gestión y aspira, para comienzos de año, lograr índices positivos, por lo menos a nivel local, a partir de los mencionados convenios y pactos empresariales, alúdase desde el Taller Multiservicios T-15, con insumos como juntas de ollas multipropósito, de 30, 90 y 24 centímetros, conocida como olla de tres válvulas, entre otros.

A modo de coda, consideramos que el asunto del horario debe estudiarse, sobre todo teniendo en cuenta que es un momento del día cercano al almuerzo, cuando algunos niños asisten a su sesión vespertina de estudio, y además el único sitio estatal donde pueden arreglarse estos enseres.