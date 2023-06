El gran maestro de ajedrez ruso Serguéi Kariakin rechaza estar en la Copa del Mundo bajo estatus neutro

El gran maestro de ajedrez ruso Serguéi Kariakin rechazó participar en la Copa del Mundo de Ajedrez 2023, que se celebrará entre el 29 de julio y el 25 de agosto en Bakú, Azerbaiyán. Según explicó este sábado en una columna para el diario deportivo Sport-Express, su decisión obedece a las exigencias de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), que lo obligan a competir bajo estatus neutro.

«Me negué a jugar en la Copa del Mundo y no me arrepiento. Porque, o te presentas sin bandera y sin himno o te saltas la competición y conservas tu dignidad», escribió.

El deportista asegura que se trata de un torneo «muy importante» para él y es uno de sus «favoritos». No obstante, insiste en estar dispuesto a alejarse de cualquier evento en el que no pueda representar a su país, y a su himno en caso de ganar. «Esto es especialmente importante y relevante para mí, ya que estoy con mi país con toda mi alma (…) Así que, hasta que Rusia no recupere todos sus derechos en el deporte, no tiene sentido hablar de ello», resaltó.

Asimismo, Kariakin expresó su deseo de que la FIDE dejé de «seguir ciegamente los sentimientos antirrusos» y afirma que «ya es hora de que todo el mundo recuerde el lema de que el deporte está más allá de la política».

El gran maestro fue invitado a la Copa del Mundo como subcampeón del 2021 y debía confirmar su participación antes del 2 de junio. Este jueves, en diálogo con RT, su representante, Kiril Zangalis, confirmó la negativa del maestro.

En esa misma jornada, el propio Kariakin había indicado en su canal de Telegram que se oponía «tajantemente» a los requisitos de la FIDE, reiterando que ya lo había expresado muchas veces. Al mismo tiempo, pidió a sus suscriptores que opinaran al respecto en una encuesta. Como resultado, el 91% concordó con su idea de no participar sin himno ni bandera. «¡El resultado es más que elocuente!», dijo el ajedrecista.