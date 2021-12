El Gobierno cubano está vivo

Aprueba Octavo Periodo de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular rendición de cuentas del Primer Ministro Manuel Marrero Cruz. Asisten a la jornada de trabajo el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, y el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez

La rendición de cuentas realizada este miércoles —durante la segunda jornada de trabajo del Octavo Periodo de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular—, por el diputado Manuel Marrero Cruz, en su condición de Primer Ministro, fue una clara muestra de que Cuba vive y avanza desde el quehacer cotidiano de su Gobierno.

El minucioso, crítico y autocrítico documento expuesto por el Primer Ministro en la sesión de trabajo —donde participaron el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, y el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; y estuvo encabezada por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular— es expresión de las múltiples acciones que ha llevado a cabo en su gestión de Gobierno, desde que en diciembre de 2019 tomó posesión del cargo.

Apenas 83 días después de ese trascendental momento en la historia del Gobierno cubano, se detectaron los primeros casos positivos a la COVID-19 en el país, marcando así el inicio de la epidemia en el territorio nacional, un hecho que ha significado un inmenso desafío para la gestión del Gobierno en los últimos dos años, pero que no ha impedido la búsqueda de opciones para seguir trabajando y haciendo en el país.

Este ejercicio de rendición de cuentas —explicó el Primer Ministro—, da cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República y las leyes, así como al Acuerdo adoptado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura.

«Ha sido una etapa intensa de trabajo, de aprendizaje y de grandes desafíos», distinguida por la implementación de las ideas, conceptos y directrices del 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba; la conceptualización de nuestro modelo Socialista y de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

El entorno especialmente complejo en que se han ejecutado las principales acciones, refirió, ha estado caracterizado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos, el incremento de la subversión político ideológica, una ofensiva para desacreditar la Revolución, y el impacto de la crisis económica mundial, agudizada por la pandemia.

Informó que como parte de la gestión de Gobierno en el período de diciembre de 2019 a noviembre de 2021, se efectuaron 32 reuniones del Consejo de Ministros y 93 de su Comité Ejecutivo. En dichas reuniones se evaluaron políticas, programas y asuntos relacionados con el impulso al desarrollo económico y social del país, y aquellos que más atañen a la población, entre ellos el enfrentamiento a la COVID-19; la situación del combustible; la generación eléctrica; el abastecimiento de la canasta familiar normada y otros productos de la circulación mercantil minorista; la producción agropecuaria; la situación con los medicamentos; las transportaciones; la Tarea Ordenamiento y otros asuntos que presenten dificultades o impacten en sectores decisivos y en el pueblo.

ANTE PROBLEMAS APREMIANTES, MÁS TRABAJO

«El Gobierno de la República posee un sistema de trabajo participativo y de dirección colegiada, que tiene como pilares la ciencia, tecnología e innovación, la comunicación social y la informatización de la sociedad», enfatizó.

Entre otras direcciones comentó sobre la organización de 16 grupos de trabajo temporales para el seguimiento de asuntos apremiantes en la vida económica y social de la nación; la atención directa a los territorios, que se realiza a través de los recorridos y encuentros de trabajo en las diferentes provincias y municipios, así como a través de las visitas gubernamentales; la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social 2030; así como el estrecho vínculo con el pueblo mediante las visitas gubernamentales, que incluyen el intercambio con colectivos laborales, polos productivos, fábricas, centros científicos, estudiantiles y empresas; otras visitas específicas a productores, cooperativas, a los barrios y comunidades.

Asimismo, comentó sobre el perfeccionamiento de sistemas y órganos de dirección; la intensa actividad legislativa desarrollada durante el periodo, como parte de la cual se aprobaron 19 leyes por la Asamblea Nacional y 75 decretos-leyes por el Consejo de Estado; el trabajo de fortalecimiento de los órganos locales del Poder Popular; y el proceso de rendición de cuenta, que constituyó un espacio de intercambio, participación y control popular.

De acuerdo con su exposición, en estos dos años se ha incrementado la prevención y el enfrentamiento al delito,y se avanza en su contención, buscando que prime un clima de no impunidad. En ese sentido reconoció que todavía existen «manifestaciones delictivas, actos de corrupción y otras conductas condenables, que en no pocos casos han estado matizadas por la falta de control administrativo, la limitada combatividad en la comunidad y la renuncia o carencia de valores morales y éticos en algunos directivos y funcionarios».

De manera particular acerca del enfrentamiento a la COVID-19, recordó la constitución del Grupo Temporal de Trabajo para su enfrentamiento y control, desde el cual se implementó, gestionó y controló el Plan Nacional aprobado por el Buró Político,que nos permitió actuar sin improvisación.

Entre las múltiples tareas realizadas destacó la creación de nuevas capacidades de hospitalización, incluidas las de cuidados intensivos; el aprovisionamiento de ventiladores pulmonares y otros equipos médicos; la puesta en marcha de 22 nuevos laboratorios de Biología Molecular; y la manera en que se logró hacer frente a la crisis en el suministro de oxígeno, empeño en el que jugaron un decisivo papel las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior.

«El principal resultado de la calidad y efectividad del protocolo cubano es haber alcanzado el 99,1% de personas recuperadas, lo cual nos ubica entre los países de más alto indicador del mundo, así como el 0.86% de letalidad, muy inferior a la media regional y mundial», acotó.

De igual forma, destacó la producción de 12 medicamentos por Industria Biotecnológica y Farmacéutica, y las acciones llevadas a cabo por nuestros científicos que permitieron disponer de cinco candidatos vacunales contra el virus, tres de los cuales ya son vacunas y nos ha permitido avanzar en la inmunización de la población.

Y porque rectificar lo que no se ha hecho bien, sea cual sea la causa, es una máxima de trabajo del Gobierno cubano, el Primer Ministro reconoció también las insuficiencias que se «presentaron en el ámbito institucional y comunitario que debemos erradicar definitivamente con el concurso de todos».

De igual forma, aseguró, resulta necesario perfeccionar la infraestructura hospitalaria, la atención primaria y los servicios necrológicos y comunales en sentido general, asuntos en los cuales fueron aprobados políticas y un cronograma para su transformación.

FORTALECIENDO LA ECONOMÍA

Por otra parte, explicó que en interés de dar respuesta a las necesidades de la población, se requiere contar con una actividad económica fortalecida que genere los bienes y servicios que se demandan. Recordó que para lograr este propósito se aprobó la Estrategia de Desarrollo Económico Social del país para hacer frente a un período prolongado de crisis mundial por los efectos de la pandemia.

Entre las medidas de mayor impacto implementadas en el periodo de análisis destacó las relacionadas con el ordenamiento monetario; el perfeccionamiento de los actores económicos; la política de desarrollo territorial; los mercados minorista y mayorista en MLC; la descentralización en el acceso a las divisas por el sistema productivo estatal y no estatal; la política de comercialización de productos agropecuarios; la exportación e importación por las formas de gestión no estatal a través de las empresas importadoras; así como las medidas para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, entre otras.

Hizo referencia, además, al perfeccionamiento de los actores económicos, que incluye el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas, la ampliación del trabajo por cuenta propia, y la generalización de las cooperativas no agropecuarias.

El sistema empresarial estatal —subrayó— necesita de acciones más ágiles, ante el reto de afianzar, en la práctica, su rol como principal forma de gestión en la economía.

Entre los años 2020 y 2021 se ha avanzado también en la solución de varias de las trabas identificadas, fundamentalmente las que afectan a la población y al adecuado funcionamiento de la economía; se actualizó la política para la inversión extranjera y se renovó la Cartera de Oportunidades; y se trabajó para garantizar sostenibilidad del sistema electroenergético nacional, que en el 2021 presentó un déficit en la capacidad de generación.

Se continúa la materialización del programa de rehabilitación de las ciudades en cuanto al abasto de agua y saneamiento;se trabaja en elPrograma de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional,y la implementación de las 63 medidas aprobadas para la transformación de la agricultura.

Durante todo el año se ha realizado, además, un chequeo sistemático a la implantación de la Tarea Ordenamiento,«con monitoreo permanente de los resultados, reacciones, opiniones y criterios del pueblo, lo que permitió ir rectificando desviaciones, corrigiendo errores de su diseño, y adoptando las decisiones necesarias ante cada situación presentada».

El efecto positivo esperado del incremento de los ingresos, a partir de la aplicación de la reforma general de salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia social, ha sido minorado por el sostenido crecimiento de los precios, lo que afecta la capacidad de compra, con mayor impacto en las personas de menor poder adquisitivo, reconoció.

Especial atención se ha brindado también al problema demográfico, al trabajo con los jóvenes para su incorporación y permanencia en el empleo; y a programas de Gobierno como el de Adelanto de las Mujeres, y para atender la discriminación racial. A pesar de la difícil situación provocada por la epidemia se ha continuado prestando atención a las actividades asociadas a la cultura, el deporte, y la educación.

A partir de diciembre del año 2020, recordó, como parte de la Tarea Ordenamiento, se implementó la Reforma General de Salarios, Pensiones y Prestaciones de la Asistencia Social, al cierre de septiembre del año 2021, el salario medio del país era de 3 mil 768 pesos. Este asunto, precisó, ha generado insatisfacciones en algunos sectores.

«En la actividad de Prevención Social y atención a las situaciones de vulnerabilidad, se han priorizado las acciones para disminuir problemas sociales que afectan a comunidades, grupos, familias, hogares y personas, así como para garantizar una respuesta efectiva, oportuna y con equidad».

En lo referido a la construcción de viviendas destacó la prioridad que ha puesto a este asunto el país, y enfatizó enla necesidad de aprovechar mejor los recursos locales para la producción de materiales de la construcción, no se aplican las diferentes tecnologías y tipologías constructivas eficientes y se aprecia falta de atención prioritaria del programa a nivel local.

Especial atención se ha dado a las quejas, peticiones, denuncias y planteamientos de la población, sobre lo cual se dan pasos para la emisión de una norma jurídica única de Atención a la Población.

«La falta de sensibilidad, malas prácticas, respuestas formales y el “peloteo”, aún están presentes en no pocos lugares. Se requiere avanzar con rigor en la profundidad y calidad de los trámites y servicios que recibe el pueblo, de forma que se fortalezca la confianza y el reconocimiento social al sistema institucional».

PRIORIDADES DEL PRIMER MINISTRO

Entre las diversas prioridades de trabajo en función del cargo de Primer Ministro destacó la defensa de la Patria socialista; el enfrentamiento a las acciones de subversión del enemigo, a partir del principio de hacer las cosas bien; la correcta implementación de la Constitución; y la implementación de los acuerdos emanados del 8vo. Congreso del Partido.

Además, enumeró Marrero Cruz, mantener y consolidar el control de la situación higiénico epidemiológica del país, en especial de la COVID 19; impulsar la implementación de las nuevas estructuras de las administraciones locales; la sistematización y perfeccionamiento de la aplicación del concepto de Poder Popular en la actividad que desarrollan los Organismos de la Administración Central del Estado, las entidades nacionales, las administraciones locales y los gobiernos provinciales; y concluir las Estrategias de Desarrollo Provincial y las Estrategias de Desarrollo Municipal como expresión de la concreción de la política de desarrollo territorial.

Asimismo, se refirió al perfeccionamiento de la labor de la Administración en la atención, respuesta y solución de las quejas, planteamientos y solicitudes de la población; el perfeccionamiento del comercio, la calidad y agilidad de los trámites y servicios para elevar la confianza en el sistema institucional; perfeccionar la atención a la selección, preparación y formación de cuadros y reservas para que el relevo se distinga por la proactividad, creatividad y sentido innovador; y las acciones para el enfrentamiento al delito, las ilegalidades, las indisciplinas sociales y otras conductas nocivas.

De fundamental consideró también el trabajo para consolidar el vínculo con las universidades, centros de investigación, expertos y científicos en los sectores productivos y de los servicios para aprovechar mejor el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación en la gestión del Gobierno e impulsar la informatización de los procesos y el tratamiento a la comunicación social e institucional.

Como se establece en la Constitución y las leyes que la implementan, luego de elaborado el proyecto de informe de rendición de cuenta ante la Asamblea Nacional —detalló el Primer Ministro—este fue presentado al Presidente de la República y posteriormente fue circulado y analizado en reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, donde se enriqueció con los valiosos aportes y sugerencias.

Después de la publicación del informe de Rendición de Cuenta en el sitio de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el pasado 10 de diciembre, se recibieron consideraciones de los diputados y de la población en general, registrándose opiniones de 60 personas, que realizaron 214 planteamientos.

De quienes dejaron sus comentarios, hubo 14 que trasladaron quejas por experiencias personales, a las que agradezco su confianza, dijo el Primer Ministro, y les informo que fueron remitidas por mí a los ministros o gobernadores correspondientes, con el objetivo de establecer una comunicación directa con cada persona que escribió, y se le brinde una respuesta a su requerimiento.

Lo alcanzado en estos dos años —insistió— es obra del trabajo colectivo, más allá del resultado individual, razón por la cual agradeció el trabajo y acompañamiento de todos, especialmente del pueblo en las acciones desarrolladas por el Gobierno.

Finalmente, agradeció al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana; al Primer Secretario del Comité Central y Presidente de la República,Miguel Díaz-Canel Bermúdez; al Presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández; a mi equipo de Gobierno; a los diputados; y al pueblo en general, por la confianza y el apoyo brindados en estos complejos meses.

Seguidamente, ratificó su compromiso, como servidor público, de seguir en el combate, con mucha seguridad y optimismo, dispuesto a luchar, hasta la Victoria Siempre.

DICTAMEN Y DEBATE

Al concluir la rendición de cuentas, la diputada Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Popular, dio a conocer el dictamen elaborado por la Comisión temporal de la Asamblea encargada de evaluar el informe de rendición de cuentas que, según especificó, tiene el objetivo de establecer una vía permanente de comunicación que permita el perfeccionamiento de la gestión del Gobierno.

En tal sentido, significó la aplicación de métodos y sistemas de trabajo de acuerdo con este nuevo cargo, que comenzó a accionar en el país en un contexto especialmente complejo, marcado por la dura crisis económica mundial que se agudizó con la pandemia.

La parlamentaria subrayó que estos procesos de rendición de cuentas son un rasgo muy distintivo de la democracia socialista en Cuba, donde todos los cuadros, a todos los niveles, deben informar y someterse al escrutinio de sus colectivos y la ciudadanía. La elaboración del dictamente incluyó así asuntos expuestos por la población, que por diversas vías fueron transmitidas.

Teniendo en cuenta el trabajo desarrollado hasta el momento, la comisión temporal propuso recomendaciones para el hacer futuro como continuartrabajando en la consolidación y perfeccionamiento del sistema de trabajo; concentrar esfuerzos en problemas que limitan el desarrollo de la empresa estatal socialista; continuar la atención priorizada al proceso inflacionario; avanzar en la implementación delas acciones diseñadas para atender las quejas de la población; y analizar quejas y criterios dela población asociadas al informe.

En el debate del informe, el diputado por Ciego de Ávila Tomás Alexis Martín Venegas, gobernador de esa provincia, agradeció el sistema de trabajo desarrollado por Marrero Cruz para dar seguimiento a los programas que atiende el gobierno central y que han exigido mucha disciplina y organización, así como el vínculo permante del ejecutivo nacional con las provincias. En su gestión, Marrero Cruz ha dado muestras de «inteligencia, sencillez, modestia y también de mano dura cuando ha sido necesario», comentó.

Marilín Rodríguez Rodríguez, diputada por el municipio de Cárdenas, resaltó la consagración del Jefe del Gobierno de la República, una manera de actuar apegada a las enseñanzas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y del General de Ejército Raúl Castro Ruz, dijo.

El joven legislador Raúl Palmero Reinaldo conceptuó la rendición de cuentas del Primer Ministro a la Asamblea Nacional, así como las de otras autoridades en otros momentos, como un trascendental mecanismo de participación y ejercicio del Poder Popular.

Resaltó en especial la publicación del Informe en medios digitales y redes sociales desde semanas atrás, lo cual —dijo— «rompe esquemas y estereotipos para cualquier sistema político. Ha sido algo super revolucionario».

Ejemplificó así que por esa vía la población emitió más de 200 propuestas y opiniones, y hasta fueron incluidas en el informe del Primer Ministro a la Asamblea.

En las observaciones a la presentación ejecutiva, Palmero Reinaldo señaló a las instancias gubernamentales poner énfasis en el segumiento y control a la idoneidad de los cuadros del sistema empresarial; y contribuir a las nuevas maneras de hacer que imponen, a las organizaciones políticas y de masas que interactúan dentro estas entidades, los actuales procesos para fortalecer la empresa estatal socialista.

Recomendó también perfeccionar los mecanismos en el funcionamiento de la administración publica para atender a las personas de la tercera edad y otras vulnerables.

La diputada Andrea Armas Rodríguez elogió la profundidad y objetividad de la rendición de cuentas de Manuel Marrero Cruz, demostrado compromiso con la tarea que conduce y capacidad para el trabajo de transformación que demanda el país.

No obstante, subrayó la necesidad de que el Gobierno continúe insistiendo en el empleo de la ciencia y la innovación en las unidades que producen bienes y servicios, en la base, donde, a pesar del ejemplo que está dando la dirección del país, esta gestión sigue siendo muy poca.

«Es necesario actuar con urgencia en esta dirección en todos los niveles, porque no en todos los lugares se reconoce la ciencia y la innvoación como mecanismo de desarrollo», insistió.

El diputado Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo, resaltó que el Jefe del Gobierno ha logrado la unidad entre todos los ministros para acometer las tareas que están exigiendo estos tiempos tan difíciles, de limitaciones de recursos tremenda.

Diana Seda Yanes, diputada por Santiago de Cuba, se pronunció por acentuar, a través del uso de las ciencias sociales, las acciones que impidan continuar reproduciendo las situaciones de pobreza en familias y barrios vulnerables.

La disponibilidad de viviendas por parte de un grupo importante de núcleos familiares, ejemplificó, es una deuda que tenemos que resolver definitivamente, pero las personas que se beneficiarán bajo el concepto de «casos sociales» deben saber cuánto cuesta esa vivienda y participar en su construcción.

«No puede defenderse lo que no se construye, no puede defenderse lo que no nos ha costado», y no solo se trata de casos sociales, porque toda la población cubana necesita que los problemas acumulados sean resueltos con urgencia.

Evitar la reproducción de la situaciones de pobreza, abundó más adelante, pasa por la prevención, en la escuela, en los espacios comunitarios; y exige darle seguimiento al destino de esas familias, y eso tiene que hacerse con cultura, como nos enseñó Fidel.

Al final del intercambio, el Primer Ministro agradeció las recomendaciones hechas por las diputadas y diputados. En el equipo de gobierno —señaló— tenemos claridad de todo lo que tenemos que resolver. Y también debemos dejar claro —sobre todo a los enemigos de la Revolución— que este gobierno está vivo, y que de situaciones peores hemos salido. Estamos convencidos y seguros de la victoria, subrayó.

