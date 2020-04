Fábrica de conservas El Faro: diversificar producciones para la alimentación popular

No importa que no sea tan joven, y que no luzca tan hermosa, lo importante es que sus 37 trabajadores, laboran el tiempo necesario para aportar a la alimentación de sus congéneres.

Con más de 50 años de explotación, la fábrica de conservas El Faro, de la ciudad de Cienfuegos, asume en tiempos de coronavirus y por supuesto, observando todas las medidas higiénico- sanitarias, la producción de varios surtidos que desde la red del Comercio, llegan al pueblo.

“Ante el déficit en la producción de tomate, materia prima que ahora mismodeberíamos estar procesando, hemos buscado alternativas para no detenernos;” así introduce la conversación Jenny Hurtado Alejo, directora de la Unidad Básica Productiva de la Empresa Provincial Alimentaria (Epia), quien abundó en las acciones que se acometen.

“Entre las variantes productivas que hemos implementado estánel procesamiento de la piña, la frutabomba y los vegetales para los esterilizados. Con los insumos de las frutas hemos incursionado también en la producción de jugos embotellados.”

Pero no son los únicos productos que salen de las manos laboriosas del colectivo de “El Faro”: “En el mercado ya está la rodaja de piña,que también recibieron quienes se encuentran en los centros de aislamiento y, además, el dulce de frutabomba a granel, tanto en nuestros puntos de venta (la propia fábrica El Faro y la de Barquillos) como los del Comercio, aun cuando no tenemos todo el envase necesario. Otros organismos, como Salud Pública y el Ministerio del Azúcar han adquirido nuestras producciones, apuntó finalmente la directora de la Unidad Básica Productiva de la Epia cienfueguera.

De la Producción al Comercio

Nada resulta más reconfortante para “la tropa” de la fábrica de conservas del municipio cabecera, que sus productos lleguen a la mayoría de la población. Una satisfacción que comparten con el Grupo Empresarial de Comercio, responsable de la comercialización de los más variados renglones.

De cómo se hace dicho proceso aporta elementos Joel Castillo Fuentes, director: “Todos los días en la mañana sostenemos un intercambio en la propia fábrica para determinar el destino de las producciones a partir de lo que se concrete.

En el municipio de Cienfuegos hacemos llegar los productos por distintas vías, incluso usando la tracción animal, tanto para los productos envasados como agranel y asídistribuirlos en nuestra red. En el caso de estos últimos su precio es menor. Vamos a utilizar las dos variantes; todo dependerá de la materia prima que entre a la industria y de su capacidad de producción.

Transporte seguro

Alexander Montero Moreno es el director de la Base de Cargas, soporte vital para que la mercancía llegue a su destino: “(…) tenemos un encadenamiento productivo, cuya prioridad es la transportación de los alimentos y los módulos de aseo. En este caso, por ejemplo ya hemos hecho llegar productos a Cumanayagua y Cienfuegos. Hoy por hoy contamos con la disponibilidad técnica y de combustible para garantizar todo eso, al tiempo que aprovechamos los retornos desde y hacia los municipios”.

Y justo así, en el trabajo mancomunado, está el éxito de todo cuanto se hace en aras de la alimentación del pueblo, insuficiente aún, pero demostrativo de que siempre se pueden hacer buenas cosas cuando existe voluntad y trabajo en equipo.