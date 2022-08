El eucalipto y su secreto para las vías respiratorias

Cuando la pandemia de la COVID-19 estaba en su punto más álgido en el mundo, en Nicaragua, Bolivia y otros países del continente americano se formó un gran revuelo por el supuesto descubrimiento de la planta maravillosa para no solo combatir, si no erradicar la enfermedad. Entonces el eucalipto llegó a planos estelares en el bon noticioso, y no pocos yerberos aprovecharon para incrementar sus ganancias en “río revuelto”.

Cierto era que estábamos en presencia de un remedio natural de múltiples propiedades medicinales para un buen número de malestares del organismo humano, fundamentalmente aquellos relacionados con las vías respiratorias; de ahí que se le endilgara a la susodicha su relación para contrarrestar las consecuencias dejadas por el virus del SARS-CoV-2,responsable de la pandemia.

De la farmacopea

El eucalipto es un árbol de la familia de las mirtáceas, con un característico olor profundo y textura suave. Esta planta se ha utilizado durante años por sus propiedades medicinales, debido a las cualidades antinflamatorios y antimicrobianas.

Un compuesto químico presente en el eucalipto, llamado eucaliptol, eliminaría la mucosa en personas con problemas de asma, aunque falta más evidencia al respecto, indica una publicación del portal WebMD.

Sin embargo, lo qué si está probado científicamente es la que riqueza en mucílagos y saponinas que posee, y por ello destaca su doble acción mucolítica y expectorante, además de ser un magnífico antiséptico, antiespasmódico y febrífugo.

Son varias las recetas en las que puedes emplear el eucalipto con fines medicinales. Por ejemplo, si optas por la infusión, esta se realiza directamente con las hojas de la planta. Profesionales sugieren usarlas secas, ya que facilitan la disolución de sus propiedades en el agua. Si no cuentas con esas partes del vegetal frescas, prueba exponiéndolas al sol horas antes de la preparación.

En tal caso debes calentar un litro de agua y cuando hierva añadir 100 gramos de las hojas. Déjala reposar para luego colar y beber a la temperatura deseada. Se recomienda una dosis de dos tazas diarias.

Por su lado, las gárgaras con la planta se hacen para aliviar congestiones nasales o los resfriados. Para no maltratar la garganta, recomiendan asumir ese tipo de enjuague una vez en la mañana y otra por la noche. El modo de elaborar es bien sencillo: solo tienes que añadir las hojas de eucalipto en agua y poner a hervir. Una vez bien caliente el líquido, retire del fuego y deje reposar hasta que esté a temperatura ambiente. Servir un poco en un envase y hacer gárgaras durante 10 minutos, en varios intervalos.

Sin lugar a dudas, tal vez las inhalaciones son el uso más común de este eficaz vegetal.Con mucho cuidado, pueden hacerse dos veces al día, su potente olor ayudará a descongestionar las vías respiratorias y se podrán ver resultados luego de pocas sesiones.

La preparación de este proceder consiste en emplear dos cucharadas de hojas secas de la planta en media taza de agua (125 ml). Ponga al fuego y cuando adquiera una pigmentación marrón y comience el vapor, retire el recipiente y acerque su rostro al mismo, con la preocupación de no quemarse. Puedes cubrirte la cabeza con una toalla para más efectividad.

Los baños de eucalipto resultan muy útiles comoquiera que al igual que en las inhalaciones, el vapor puede ayudar a descongestionar las vías respiratorias y a expulsar las flemas sin necesidad de ingerir el líquido vegetal. Si decide este remedio puede resolver el problema con una taza de hojas y otras cuatro de agua. Confeccione la infusión y viértala en la bañadera y sumérjase por 30 minutos en la solución.

Por último, el eucalipto en gotas sirve para situaciones de emergencia o rápidas, en las que se requiera un método más efectivo. Estas pueden prepararse previamente y conservarse en la nevera. Recordar consultar con el médico antes de consumirlo.

En otro orden, se ha demostrado que el eucalipto previene los brotes de bronquitis cuando se combina con otros dos aceites esenciales que contienen componentes de limón y pino. Eso también explica por qué las pastillas para la tos a menudo contienen extractos del primero.

Las hojas del vegetal que nos ocupa, con manzanilla, limpian las vías respiratorias, mejora la tos, la rinitis y constituye un excelente relajante natural. Tales beneficios se deben a compuestos presentes en él como son flavonoides, triterpenos, taninos y ácidos fenólicos, los cuales ayudan a combatir las infecciones en el sistema, además de eliminar secreciones bronquiales, en tanto ayudan a expulsar las flemas. El mejor modo en este caso es en inhalaciones.