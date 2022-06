El Cuarteto de Cuerdas Amadeo Roldán, en su 20 aniversario de fundado

El Cuarteto de Cuerdas Amadeo Roldán arriba este 2022 a su 20 aniversario de fundado. La agrupación cuenta con una trayectoria de mucho prestigio y nos ha representado tanto en suelo nacional, como en diferentes escenarios del mundo, siempre con el rigor y la exquisitez que lo caracteriza. Se oficializa en el año 2002, a partir de una convocatoria que hiciera el Maestro Leo Brouwer para establecer una agrupación de cámara de este tipo, con integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Entre los cuartetos que se presentaron ganó el integrado por Leonardo Pérez (director y primer violín), Ramsés Puentes (segundo violín), Román Serrano (viola) y Lester Monier (cello). Ellos venían trabajando juntos desde 1998, cuando estos talentosos músicos eran aún estudiantes de la Universidad de las Artes y conformaban el cuarteto de esta institución, que la representó en varias giras internacionales. Entre sus lauros estuvo el estreno de obras para este formato y el haber realizado grabaciones en Cuba, México y España.

Bajo el nombre de Cuarteto Amadeo Roldán, comienzan un exitoso camino profesional. Graban en el fonograma Homo Ludens, de Leo Brouwer, el “Cuarteto de Cuerdas No. 3”. Dentro de su repertorio destaca la música de conciertode todos los estilos y épocas, el jazz, latin jazz, la música fusión, la cubana y latinoamericana, además de temas compuestos por sus propios integrantes. Uno de los momentos significativos de la agrupación fue la entrada del violinista y compositor William Roblejo, que permaneció en el formato por una década. En esa época se gesta el disco Collage, compuesto por obras y arreglos fundamentalmente de Roblejo y de Leonardo Pérez. Incluye el “Cuarteto No. 4, Rem Tene Verba Sequentur ll”, que le dedicara Leo Brouwer a esta agrupación. Posteriormente, junto a Colibrí, con quienes habían hecho Collage, graban el DVD Una Mecánica Diferente en el Teatro del Museo de Bellas Artes, que incluye obras de su director Leonardo Pérez, William Roblejo y compositores cubanos como Guido López Gavilán, Leo Brouwer y Juan Almeida. Desde poco antes y hasta la actualidad, les acompaña en la viola Yenet Aguillón.

Durante la pandemia, que fue todo un reto por el distanciamiento social, pudieron hacer algunas presentaciones online. En el presente retoman su trabajo y este 10 de junio se efectuará su peña en la Sala Gonzalo Roig del Teatro Lírico Nacional (Zulueta 253 entre Ánimas y Neptuno, Habana Vieja), que se realiza el segundo viernes de cada mes a las 5 de la tarde. El espacio brinda, además, oportunidad para que estudiantes puedan interactuar con la ya consagrada agrupación, poniendo de manifiesto así la obra pedagógica que realizan, a la par, sus integrantes.

Según palabras de su director y primer violín Leonardo Pérez: – “El cuarteto actual está conformado por Alejandro Rodríguez, primer cello de la Sinfónica Nacional; YenetAguillón, primera viola de la Orquesta de Cámara de La Habana, profesora del Conservatorio Amadeo Roldán, e integrante de la Orquesta del ICRT; Gabriela Iglesias, de Holguín igual que yo, es profesora de violín en el conservatorio Amadeo Roldán. En mi caso, llevo trabajando en este mismo conservatorio alrededor de 10 años y hemos ganado allí nuestro espacio para hacer conciertos para los alumnos. Estamos tratando de acercar el proyecto a las escuelas, hicimos un concierto el mes pasado en la Manuel Saumell, para los niños. También soy, en estos momentos, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional y, desde hace varios cursos, imparto clases de Música de Cámara en el ISA.

Por estos 20 años me gustaría volver a grabar un disco, estamos bastante listos para hacerlo, pero no hemos tenido la posibilidad aún. Sería bonito hacer algo así. Hay mucha música nueva que el público acoge muy bien. He escrito varias obras como el de “Mambo in Tunisia”, influenciado por “Night in Tunisia” de Dizzy Gillespie, evocando también a Dámaso Pérez Prado y Chucho Valdés; y adaptaciones para la agrupación de clásicos de nuestra música, como el danzón “Almendra” de Abelardo Valdés y “Para Vigo me voy”, de Ernesto Lecuona. Durante la pandemia hice dos tomos de arreglos para cuarteto de cuerdas; con música cubana, latinoamericana, para cine, universal; además de temas míos” -.

El Cuarteto Amadeo Roldán es una agrupación formada por talentosos instrumentistas, que apuestan por el desarrollo de la música de cámara en nuestro país. Pertenecen al Catálogo de Excelencia del Instituto Cubano de la Música. Han arribado a estos 20 años, con una trayectoria que destaca porla disciplina, seriedad y responsabilidad. Ellos prestigian y exponen el alto nivel de los músicos cubanos.