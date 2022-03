El compromiso de Oni Acosta con el proyecto social cubano

Hace poco asistimos al evento teórico sobre música coral, enmarcado en la celebración del aniversario 60 del coro Cantores de Cienfuegos. Fue muy interesante, porque por vez primera se juntaron en esta ciudad, maestras, musicólogos, investigadores de varias provincias del país, y nos ayudaron, desde perspectivas diversas, a mirar este género no solo como expresión artística, sino como fenómeno cultural cuyas raíces se remontan como mínimo cien años atrás.

Asistieron figuras reconocidas nacionalmente en el campo de la musicología, entre ellas, el también periodista Oni Acosta Llerena, quien estuvo entre los ponentes de la jornada dominical. “Ha sido muy interesante y más que interesante algo insólito, porque sin ponernos de acuerdo, todas las ponencias, las intervenciones, han estado interconectadas. La doctora Miriam (Escudero) hablaba de patrimonio, pero también de tesituras y temas inherentes a la música, sobre todo en La Habana, en Santiago de Cuba, en esta región… y el patrimonio; cuando hablaba de eso también tenía que ver con discografía, conservación, con búsquedas.Otras maestras han hablado de la conservación, los vasos comunicantes de los medios audiovisuales, la industria, las redes sociales. Nadie se ha referido a una arista, que haya sido quizás arcaica o inamovible, sino que todos hemos encontrado puntos de contacto, lo cual ha sido satisfactorio y gratificante”, explicó cuando conversamos, en tanto algunas admiradoras de su obra esperaban para fotografiarse junto a él.

“Todos congeniamos en que hay una historia dentro de esta agrupación (el coro Cantores de Cienfuegos), de lo que significó desde 1962, cuando se fundó, hasta ahora, y sobre todo antes, durante la primera mitad del siglo XX hasta el ’62”.

Claro, Oni Acosta no es un desconocido; ha llevado a cabo un trabajo sostenido durante años en la crítica y la promoción de la música cubana, ya sea desde su sección en la revista televisiva Buenos Días o en otros espacios de la televisión cubana. Pero además, y muy recientemente, por algunos textos suyos, ampliamente difundidos, en los que su pluma se aleja, o no, de los temas musicales para desmontar, desde la argumentación responsable y respetuosa, la urdimbre de barbaridades, manipulaciones, medias verdades y mentiras completas, que en las redes sociales se tejen en torno a esta Isla y nuestro sistema político.

“Yo no creo ser un activista político ni mucho menos”, comentó, “pero estamos ante una inusual agresión desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista cultural. Desde la hora en punto en que muchos patrones culturales, y culturales quieres decir todo: la comida, el vestir, lo que se escucha, lo que se ve, y son sometidos a una avalancha de esa chatarra, a veces cosas buenas no digo que no, pero hay mucha chatarra cultural como consumo y yo me he visto comprometido. He dicho: cómo no se puede uno dar cuenta de una manipulación, de una mala praxis, para decirlo académicamente, sobre un determinado tema, una determinada lectura sobre la cultura, sobre la música, que es mi campo, y me he aventurado también sobre temas que más allá de la música tienen una connotación… quizás no ha sido mi intención primera, pero ha repercutido”.

En sus comentarios y artículos Oni Acosta desmenuza los motivos más heterogéneos, las actitudes camaleónicas de quienes, a costa de los principios, quieren los beneficios de uno y otro lado, las conveniencias personales camufladas en falsas arremetidas contra molinos de viento que tampoco existen.

“Yo creo que todos tenemos un compromiso con determinada participación y determinada jerarquía y pienso que defender un proyecto que no es perfecto, pero que es nuestro, nos lleva a unirnos. Se trata de perfeccionar lo que haya que perfeccionar, cambiar lo que se deba cambiar; es criticar, debatir, pero siempre desde una mirada constructiva, de mejorar lo que tenemos, erradicar ciertas tendencias que lamentablemente tenemos, no lo estoy diciendo yo, los dice nuestro Presidente día a día. Ante la agresión, es como ese proverbio chino que dice que la mano tiene cinco dedos distintos, pero cuando se unen, hacen el puño. Creo que todos los artistas, los intelectuales, seamos músicos, escritores, pintores, debemos estar unidos contra esa agresión multimedial, visual, que desde todos los puntos de vista nos quiere imponer patrones. Tenemos que verlo con mirada crítica sobre lo que está pasando para ese agresor, cómo nos quiere colonizar, pero también cómo nosotros tenemos que ser más endógenos y capaces de entender que mientras más nacionales y más cubanos seamos, vamos a ser mucho más fuertes desde la cultura”.