El comercio de servicio y su encadenamiento con los territorios

Cuando hablamos de la exportación de servicios, siempre pensamos con orgullo en los ingresos que se obtienen a partir de la prestación médica en el exterior, sin embargo esta no es la única modalidad de exportación de servicios con potencialidades en Cienfuegos.

Existen otras, y para su clasificación se tienen en cuenta el lugar donde se presta o consume el mismo: si ocurre fuera de la frontera o dentro de ella, y se clasifica en cuatro modalidades: la presencia de personas físicas, que incluye los servicios médicos en el exterior; el consumo extranjero, las ofertas transfronterizas y la presencia comercial.

De estas, las que mayores oportunidades brindan para su encadenamiento productivo y que aprovechen óptimamente los recursos endógenos en los municipios es la del consumo extranjero, sin desconocer al resto. Esa modalidad se pone en práctica cuando el cliente cruza la frontera y por lo tanto no es residente del país donde consume el servicio.

Cuando hablamos de oportunidades, lo hacemos sabiendo que contamos con proyectos de desarrollo local que pueden encadenarse a este sector terciario y que se incrementan por año, unido a las capacidades creadas en el sector industrial y en la agricultura como principal fortaleza. Esto permitiría la satisfacción de necesidades que requieran los consumidores finales del servicio con las producciones de bienes generados en cada municipio. Los proyectos de desarrollo local y el fortalecimiento de la agroindustria parten de las estrategias municipales de desarrollo aprobadas en las asambleas municipales del Poder Popular en los ocho municipios, por lo cual no pueden dar lugar a la improvisación.

Un lector no avezado pudiera preguntarse ¿dónde están por fin las oportunidades? Pues bien, los servicios turísticos ocupan la primera, en la modalidad de consumo extranjero. Con un plan de desarrollo del turismo hasta el 2030 que persigue convertir al territorio en un polo integrado y fortalecido a partir de sus potencialidades, la provincia dispone de 10 instalaciones hoteleras que cuentan con 981 habitaciones y otras mil 392 de 809 arrendadores privados, que complementan el sistema de alojamiento en la provincia.

Se requiere entonces propiciar alianzas estratégicas e incrementar las ventas a este mercado, fundamentalmente de alimentos, para que el servicio turístico se convierta en la locomotora que mueva la economía de los municipios. Es importante aprovechar los beneficios que aportan las medidas adoptadas desde el año 2019, que otorgan mayor autonomía al sector empresarial, al permitir a las productoras de alimentos la facturación de hasta el 50 por ciento en divisas a Turismo, y permitiendo la reproducción y sostenibilidad de la agricultura, las industrias y minindustrias alimentarias.

Comienza 2020 con cinco minindustrias funcionando en los municipios cienfuegueros a partir de proyectos de desarrollo local; además de las capacidades creadas en las industrias pesqueras, cárnicas y lácteas, entre otras.

La segunda se encuentra en los servicios a buques y cruceros. Si sumamos las oportunidades de la industria de los cruceros y sus contundentes cifras de crecimiento, entonces las exportaciones se multiplicarían. Ahora bien, por decisiones imperiales, estos no pueden tocar nuestros puertos desde abril de 2019, siendo Cienfuegos el tercer puerto cubano más importante para las llegadas de cruceros, después de La Habana y Santiago de Cuba. Por ello, el servicio a buques de carga es la primera apuesta en estos momentos y no siempre bien aprovechada, si sabemos que durante 2019 llegaron a nuestro recinto portuario 299 buques de carga y no siempre se abastecieron de los recursos demandados, a pesar de existir estos en el territorio.

Cuando hablamos de servicios, no nos referimos a los servicios generales como el practicaje, el remolque portuario, la puesta a disposición de los buques de las zonas de fondeo ni al suministro a los buques de agua y energía eléctrica, entre otros. Se trata de aquellos servicios básicos que se demandan puntualmente para la tripulación, y para ello la mayor efectividad se logra a través de los encadenamientos con el abastecedor de buques o ship chandler por la excelencia del puerto: la Unidad Empresarial de Base de Suministros Marítimos Portuarios Centro, (Sumarpo), líder en ventas y que rebasó los 500 mil dolares el pasado año. No obstante existen ¨reservas¨ que corresponde identificar desde las estrategias municipales y desenredar entuertos, sabiendo que este es un mercado de oportunidades, donde un retraso en la entrega significa que el barco ya ha abandonado el puerto porque su estancia es muy corta; donde un chef no es capaz de correr a la tienda de la esquina para obtener productos de última hora para sustituir otros que pueden haber ido mal; donde no solo se demandan alimentos, sino otros artículos en pequeñas cantidades. Por ello, los encadenamientos con las minindustrias, los planes de autabastecimiento municipal y el resto de los sectores productivos, permitirían incrementar la venta de este servicio en la rada sureña.

Cualquiera pudiera preguntarse ¿para qué tantos conceptos? La cuestión, según Séneca el Joven, es que: “Cuando no sabemos a qué puerto nos dirigimos, todos los vientos son desfavorables”.

Ingeniero civil. Director provincial de Economía y Planificación en Cienfuegos.