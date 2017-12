El bosque: pesadilla en la fronda

Mucho antes que Perrault lo utilizara como telón de fondo de la historia que se convertiría en emblema de la literatura de terror infantil, su archiconocida aunque tantas veces mal leída polisémica Caperucita Roja, el bosque figuró como elemento compositivo básico de los relatos fantásticos del universo escrito; y luego, por inducción casi -como tanto de lo trasvasado a la pantalla de la letra-, esa foresta centro del delirium tremens en que sumerge a la mente la monstruosa soledad de la fronda pasó a los argumentos fílmicos y estos llevaron sus sombras chinescas de follajes oscuros a la categoría indescriptiblemente mágica de la transfiguración cinemática. Los bosques más totales, esplendorosos, siniestros de la genealogía dramática los trajo consigo el cine, con perdón de la cobija de los ogros y elfos que en la literatura fueron.

Y yo, en punta de retina con mis idolatrados bosques de La leyenda del jinete sin cabeza, de Burton; Amantes criminales, de Ozon y tantos otros de anta√Īo y hoga√Īo -los de mucho entra√Īable lic√°ntropo y bichos de toda laya incluidos-, me dispuse a ver este El bosque, sin tener la m√≠nima idea de qu√© iba.

En honor a lo justo, lo primero que debo decir es que los iniciales doce, quince minutos de la cinta de Pablo Siciliano y Eugenio Lasserre casi me hacen abandonarla. La c√°mara se limita a seguir (cuando se le ocurre moverse) a un se√Īor maduro que habita una casa en medio del bosque, no hay di√°logos, no cruzan pistas sobre la pantalla enunciativas de un conflicto o algo parecido que la redima de su propensi√≥n dist√≥cica, esto me parec√≠a una de esas insoportables pel√≠culas de viejos cansados de su coterr√°neo Luis Ortega (Caja negra, Monobloc),… No obstante, permanec√≠ en la butaca, para recompensa de la espera.

No es que de buenas a primera, aclaro, el filme se convierta en un video clip, ni tampoco lo pretendiera quien escribe. El bosque se seguir√° tomando todo su tiempo, con la parsimonia que se propuso el guion de Gast√≥n Markotic, pero a la trama entran dos nuevos personajes (par de j√≥venes, la muchacha estudia los p√°jaros y es la raz√≥n de su llegada al remoto paraje a tres cuadras de la nada), la banda sonora dar√° fecundas se√Īales de inquietud, se va generando de a poco la atm√≥sfera opresiva de algunos buenos cuentos -eso me pareci√≥ al verla y ahora me entero al redactar que se trata de la reescritura de uno de Borges: La casa de Asteri√≥n-, los climas del filme suben en temperatura, alguno de los actores muta of√≠dicamente su encarnadura, las cosas cambian, y de la laxitud sensorial y ambiental de la introducci√≥n se produce una transmutaci√≥n tonal que propicia que la cinta desemboque con muy buenas como sostenidas remadas en aguas del puro g√©nero fant√°stico-terror√≠fico en la coordenada psicol√≥gica. Pesadilla en la enramada y en la mente.

Aqu√≠ se toman dos morfemas nodales de la escritura fant√°stica: el bosque y la casa solitaria para consolidar una historia donde la sensaci√≥n de confinamiento, pertenencia, atracci√≥n mal√©vola de ambas entidades sit√ļan a los personajes en la coyuntura de ese reposicionamiento conductual desde donde obran algunos de las criaturas m√°s fascinantes del g√©nero en los m√°s enajenantes ambientes. Con muy pocos medios, es este un filme eficaz, pese a la lastimosa predictibilidad del tramo final, la ingenuidad de algunos de los pocos di√°logos y cierto aire solemne de la narraci√≥n que lastra su empaque. El m√©rito mayor estriba en que el guion va moderando con inteligencia la intriga hasta casi los bordes mismos del desenlace, haci√©ndola pasar por mero drama hasta entonces. En tiempos de adocenamiento narrativo, resulta ponderable el abordaje de cualquier g√©nero, este incluido, desde nuevos enfoques e incluso a partir de la confluencia de bases gen√©ricas en apariencia excluyentes, como ha sido el caso del filme de marras rodado de forma independiente en poco m√°s de 30 d√≠as, con un reducido equipo t√©cnico que no rebasa los 22 a√Īos y con menos de 15 mil pesos en su presupuesto.

Capítulo aparte las maravillosas composiciones del actor teatral Oscar Pérez como Dannenberg, el viejo inquilino; y Martín Markotic y Paula Brasco, en la piel de los jóvenes visitantes, tanto como la regia apoyatura musical de Daniel Soruco y la precisa, elocuente fotografía de Pablo Yanieli.