El bloqueo, un instrumento de EE.UU. para asfixiar al pueblo de Cuba

Los cubanos dejamos atrás la costumbre de sufrir con los dientes apretados. Nunca fuimos buenos para eso. Ahí están La Demajagua, las llanuras de El Zanjón, el Moncada, el Colegio San Lorenzo, la Sierra Maestra para probarlo. Pero perdimos definitivamente ese hábito, nocivo para el hígado y la salud mental, cuando recuperamos la autoestima nacional y abrazamos el derecho de existir en libertad de pensamiento, decisión y acción. Digo los cubanos que seguimos construyendo, confiando en la nación cubana.

Por eso salimos a las calles, a defenderlas de confundidos, aprovechados,(mal) pagados, se conforman con monedas en un negocio de millones. Referido a estos sucesos recientes, dijo el presidente estadounidense Joe Biden que “su país está con el pueblo cubano en su demanda por libertad”.

Ojalá fuera cierto; ojalá, siquiera, esté correcto el enfoque. Porque el pueblo cubano no pide la libertad; esa ya la tenemos. Lo que demandamos es el derecho a equivocarnos y resolver nuestros errores, a seguir nuestro camino sin interferencias externas ni presiones de quienes creen tener el Mundo en un bolsillo.

Quizás, después de tanto tiempo, en Washington ya tienen motivos para sospechar que once millones de cubanos, dentro y fuera de la Isla, y más de 100 naciones, que se expresan en las repetidas, desoídas, votaciones en la ONU, están en contra del bloqueo económico, comercial y financiero ejercido sobre Cuba.En el circo mediático, la palabra falaz esconde la política de la asfixia, la ¿ética? de la represalia y del castigo para infringir dolor y hasta muerte. Recordemos.

En medio de la pandemia provocada por el SARS Cov-2, La donación de mascarillas y kits diagnósticos del empresario chino Jack Ma, fundador de Alibaba Group no, no llegó a territorio cubano porque su transportista, una empresa estadounidense contratada para hacerlo, declinó a última hora su encomienda bajo el argumento de las regulaciones del bloqueo. A su vez, resultó imposible comprar ventiladores pulmonares a la compañía estadounidense VYAIRE MEDICAL INC.

En el mismo período, el proveedor habitual de bolsas de sangre UNFAMED informó que a la compañía Terumo BCT de Japón, le bloquearon la cuenta bancaria, por no tener una Licencia Adicional que le permita vender a Cuba productos que no se producen en los Estados Unidos, provocando desabastecimiento.

Más de 70 compañías estadounidenses fueron contactadas por MEDICuba para indagar sobre las posibilidades de importar medicamentos, equipos y otros insumos necesarios para el Sistema Nacional de Salud. La gran mayoría no reaccionó y tres respondieron argumentando que no podían establecer vínculos comerciales con entidades cubanas debido al bloqueo.

No voy a hablar de afectaciones en otros sectores ni al costo acumulado en dinero; ni voy a analizar cómo esos millones habrían traído más desarrollo, más holgura cotidiana. Voy a quedarme con los ejemplos que ilustran el boicot a la salud y a la vida, esa por la que se lucha hoy con denuedo, a pesar de carencias y ausencias.

Con su política, Estados Unidos propone resolver los problemas de Cuba ahogando por hambre, abatiendo por enfermedad a los cubanos. Según el bloqueo estadounidense, todo tenemos prohibido. Pero no, cruzarnos de brazos.

En las últimas horas, y siempre, camino la ciudad. Me cuesta reconocer a los amigos desde que usamos nasobuco, pero en las decenas, cientos de miradas que encuentro a diario no descubro pesimismo ni desesperanza.

Veo las personas que han salido al trabajo o a la compra, o a ambos; adultos mayores, vulnerables a la Covid-19, que esperan para adquirir algún medicamento, sin que el cansancio físico melle en ellos la confianza de un futuro para sus nietos.Recuerdo las palabras de aquella trabajadora a quien conocí recientemente,“rendirse tiene que ser la última opción; unidos, trabajando, podemos sacar adelante el país”. Pienso en el águila de bronce del Maine, en La Habana, derribada, sin marcha atrás, día de la victoria de la Revolución Cubana.