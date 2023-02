El arroz… casi toca las nubes en Cienfuegos

El disparo del precio del arroz podría parecer consecuencia únicamente de la escalada inflacionaria que afecta la economía cubana. Podría, pero el alza del costo del cereal, la “media naranja” del frijol en el plato nuestro de cada día, tiene detrás de los números varias causas.

En su edición correspondiente al mes de diciembre de 2021, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) —indicador que mide las variaciones a través del tiempo de los precios de una lista de bienes y servicios— situaba al arroz con precios máximos, en Cienfuegos, de hasta 45 CUP por libra. Un año después, el IPC de diciembre de 2022 lo registraba en 60 pesos por igual cantidad. Hoy, a las alturas de 2023, lo sabemos los consumidores, el precio del arroz superó todas esas cifras.

Como primer factor desencadenante de ese complejo panorama, Orlando Díaz Valdés, director de la Empresa Agroindustrial de Granos de Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, identifica el “subión” de la ficha de costo del arroz. “Hoy sembrar un cordel de la llamada mota o transplante de arroz oscila entre los 800 y 900 pesos; de 25, 50 y luego 100 pesos que costaba años atrás”, refiere Díaz Valdés.

Por otra parte, en la variación de la tarifa inciden otros elementos. Según el directivo “hasta agosto de 2022 el arroz constituía encargo estatal, y tenía un precio fijo. A partir de ese momento el producto se liberó, y se sacó del encargo estatal. La provincia lo mantuvo a 45 pesos hasta el mes de enero, aunque sabemos que en el mercado informal está a mayor precio. Hoy, estatalmente, lo estamos comercializando por encima de los 50 pesos la libra. Por ejemplo, ahora compramos los sacos a Mipymes a un importe de 60 pesos cada uno. El encarecimiento de este y otros componentes nos hace imposible venderlo a 45 pesos, pues daría pérdidas”.

La producción – ¿Inversamente proporcional al precio?

Las altas temperaturas de estos números harían estallar cualquier termómetro. Sin embargo, no son los únicos que engordan al precio final. “Han subido los costos de la preparación de tierras, del ‘fangueo, de la tonelada de urea, fósforo, potasio, y otros insumos importantes, también influye el déficit de estos últimos”, reconoce Díaz Valdés, y señala, asimismo, las dificultades con el combustible, un factor de peso en el decrecimiento de la producción arrocera.

Los productores de Aguada de Pasajeros Oscar Cepero Conde y Lázaro García Álvarez aluden no solo a la cantidad insuficiente de combustible para producir, sino a demoras en su obtención. “Muchas veces no lo ponen en tiempo, otras el que toca de cosecha no está”, dice García Álvarez, tras mencionar otras trabas como la necesidad de la carta para “serviciar” el tractor u otras maquinarias (una medida adoptada en los últimos meses ante el déficit de combustible).

“La carta la solicitaba el jefe de la cooperativa, que debía hacer el tiempo para eso, pues también trabaja la tierra. Ha ocurrido que iba un día y debía volver al siguiente, porque es cuando había”, esos y otros entuertos han lastrado la producción de un cereal que alcanzó en 2021 solo 2 mil 111,1 toneladas, de las 11 mil 322,4 logradas en 2019 entre ambos sectores en la provincia de Cienfuegos, según datos contenidos en el Anuario Estadístico Provincial del 2021.

A la par del descenso productivo han ido los rendimientos. Los valores históricos del Anuario registran para el propio 2019 valores de siete toneladas por hectárea, con una baja de hasta 1,6 en 2021. “En 2022 la provincia de manera general alcanzó 2,6 toneladas por hectárea, y este 2023 están previstas 2,3”, agrega sobre el tema el director de la Empresa Agroindustrial de Granos de Aguada de Pasajeros.

Aunque una vía para elevar producción ante la disminución de los rendimientos agrícolas ha sido el crecimiento en áreas, el directivo confirma que en el caso del “arroz especializado, el que se contrata, hemos decrecido en áreas, pues un grupo de productores no lo están sembrando en la campaña de frío, debido a la difícil situación con el combustible. En el frío solían sombrarse alrededor de 2 mil 300 o 2 mil 400 hectáreas (ha), hoy en esa campaña plantamos aproximadamente mil 200 o mil 300 ha. En la primavera sembramos un poco más, pero no se alcanza lo previsto”.

Posibles soluciones: Ecología Ciencia y Arroz Popular

Ante este difícil panorama, las técnicas agroecológicas y masificar la producción arrocera, ya sea en pequeñas cantidades, constituye una posible solución para disminuir el efecto en la mesa del déficit productivo del cultivo, y el consiguiente disparo en su precio.

«La idea es sembrar arroz en cada lugar donde sea posible, y aunque no se contrate por la empresa o el sistema de contratación oficial, el producto sea parte del autoabastecimiento familiar. Quien cultive dos o cinco cordeles, y recoja 20 o 30 sacos, no tiene necesidad de ir al mercado”, razona Orlando Díaz Valdés, quien también apuesta por la aplicación de la ciencia como vía expedita para incrementar rendimientos.

“Con ese propósito mantenemos trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Granos y las Universidades de Cienfuegos y La Habana. El proyecto de desarrollo arrocero en colaboración con Vietnam es un puntal, con áreas de producción de semillas, 200 hectáreas de extensionismo agrario en la Cooperativa de Créditos y Servicios Félix Edén Aguada, que este año rindieron 5,3 toneladas por ha, y otras 500 ha dedicadas al arroz consumo, como parte de la colaboración con el país asiático”.

Por otra parte, en reciente visita a la provincia de Cienfuegos de expertos del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, trascendió el uso de bioproductos en granos. Uno de ellos, el Azofert, constituye un preparado ya en empleo por productores arroceros del territorio como Frank Becerra, según reseña la Agencia Cubana de Noticias. Otros, como Lázaro García Álvarez, igualmente se inclinan por el uso de productos biológicos: “ante la falta de químicos, he empleado estos biológicos, y me han dado resultado”, declarael productor.

En un contexto de encarecimiento de los alimentos también a escala internacional, y ante números como las más de 500 mil toneladas de arroz consumo que el país debió importar en 2021 según refleja el Anuario Estadístico de ese año, cada alternativa es necesaria en ese intento de aumentar tierra adentro los inventarios del cereal, y lograr así que su precio vaya en sentido contrario, a la baja. Hoy, esa proporción está a la inversa. (Con la colaboración de Liz López García)