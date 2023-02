Sí, el amor es tema obligado en todos los ámbitos de la vida. No se consigue una obra completa sin amor. Siempre recurro a Dulce María Loynaz cuando se habla del tema de marras, y vuelvo a su poema indispensable: Amor es…

«(…) Amor es amar desde la raíz negra.

Amor es perdonar;

y lo que es más que perdonar,

es comprender…

Amor es apretarse a la cruz,

y clavarse a la cruz,

y morir y resucitar …

¡Amor es resucitar!

Amor es querer todas las cosas por las que nos levantamos cada día, las que se edifican y levantan como monumento a la vida, y que al transcurrir una jornada completa quedan como saldo en lo positivo y negativo.

A mi, por ejemplo, me gusta sacar cuentas de cómo me fue en un transcurso de tiempo determinado, y juro que siempre, siempre, pesa más lo positivo que lo negativo, porque lo sumo TODO, incluso, las lecciones aprendidas, sumen o resten, siempre les coloco el signo de +.

El amor discurre en tiempos modernos por una especie de sobreexposición pública, esa que nos trae la internet desde sus redes sociales, de las que resulta harto difícil apartarse o retrotraerse; sin embargo, podríamos ver esta socialización como algo que nos trae retroalimentación inmediata.

Lo que no debe ser de conocimiento público pues no se publica, y punto, pero cuando queremos dar un mensaje para una audiencia determinada, basta colocar contenido en un post o estado, y ahí la tendremos, resulta como un medidor inmediato de los públicos y reacciones.

Con frecuencia escucho la socorrida frase de que en Facebook todo es perfecto, pero, ¿lo es en realidad? Yo creo que no, y es demasiado obvio no darse cuenta cuando a alguno de nuestros amigos del feis no le va bien, o le va bien, o simplemente se ha enamorado o desamorado; lo que ahora son otros los códigos y símbolos, diría yo, de tiempos modernos.

Negar esta especie de socialización significa no ser dialéctico, y ello sería ir a contracorriente en tiempos en los que el ciberespacio cuenta como un ámbito importante y necesario donde discurre, también, la vida; por ello vuelvo a citar a la Loynaz: (…) Amor es apretarse a la cruz, / y clavarse a la cruz, / y morir y resucitar … / ¡Amor es resucitar!