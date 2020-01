Eidy, entre hilos, agujas y puntadas

La joven artesana cienfueguera Eidy García estrecha lazos con el Museo de las Artes Palacio Ferrer, luego de la apertura de su exposición personal en la sala Atrapasueños de esa institución. La ocasión le permitió a 5 de Septiembre conversar con la autora, y aprender sobre su quehacer durante los últimos cinco años.

¿Por qué escogiste al público infantil como principal destinatario de tus obras?

“En primer lugar, debo aclarar que soy restauradora, graduada en la Escuela de Oficios Joseph Tantete Dubruiller. Luego de mi graduación, me mantuve cinco años trabajado ininterrumpidamente como tal, y luego es que decido incursionar en el mundo de la artesanía.

“Las piezas para niños son muy especiales para mí; ellos tienen una imagen distinta de las cosas que ven, de cómo aprecian los sueños; es un mundo que te atrapa completamente. Yo me siento a gusto trabajando sobre ellos y para ellos”.

Háblanos un poco sobre tus exhibiciones, y las piezas que hoy presenta el “Ferrer”.

“Mi primera exposición la denominé Sueños y tuvo la peculiaridad de que eran mis personajes; invenciones propias que poco a poco fui perfilando.

“La segunda fue la dedicada a los protagonistas de la literatura, que ilustra de manera especial a muchos de esos personajes que todos conocemos en las páginas de los libros para niños. Sin embargo, también hay héroes infantiles de piezas de teatro, de la música, la narrativa oral. Pero sobre todo, son muñecos que también representan las obras de personalidades del ámbito artístico cienfueguero, como Fifi Cosme, Ana Teresa Guillemí o Rosa María Campo ( laTía Rosa).

“Esta que hoy presento acá, es la unión de ambas; de mis personajes con los de las artistas del patio nuestro. Para elaborarlos me vinculé a ellas y entablé diálogos directos para configurar cada pieza. Pero además, debí leerme los libros y las obras de teatro.

“En síntesis, creo que Colección de sueños es mi humilde apología a la literatura infantil desde la artesanía”.

Hoy te unes más al “Ferrer”. ¿Por qué?

“Quiero estrechar nuevos lazos. Habitualmente estoy en la sede de la ACAA, y me han reconocido con primeros lugares en sus exposiciones, pero deseo que otros públicos aprecien también lo que hago para los niños.

“Hoy tengo un proyecto en este museo, en el que estaré impartiendo clases a los alumnos de la escuela primaria Julio Luis Rodríguez. En el Taller de manualidades —que es como decidí llamarle—, intentaré ofrecer los conocimientos básicos sobre el tejido, el bordado y la confección de pequeñas piezas”.

¿Qué otras ideas te propones compartir en tus presentaciones?

“Trato otros formatos, como cuadros de parches, trabajos de bordados con hilo y cinta, para adultos. Poco a poco me he planteado rescatar las tradiciones cienfuegueras en este ámbito. Un ejemplo de ello es mi cuadro de la Purísima Concepción realizado a punto de cruz, técnica que fue muy popular en otros tiempos, pero que ya no se realiza.

“Recuerdo que hace muchos años las mujeres bordaban, cosían, eran expertas en la materia, y poco a poco se ha ido perdiendo esa habilidad entre la gente. Es por eso que trato de hacer una ‘tarea de campo‘ primero, y luego me siento a crear, para que de algún modo no se extinga”.

Licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas en 2016.