Efectúa Uneac en Cienfuegos su Asamblea de Balance 2022

La Asamblea de Balance correspondiente al 2022 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Cienfuegos, fue celebrada este martes 10, en los predios del Palacio de Gobierno, en la que se entabló un enriquecedor debate entre la membrecía ligada a los ámbitos literario, musical, plástico, danzario, dramatúrgico y radiotelevisivo, frente a invitados de alcance nacional que ofrecieron –en mayor o menor medida- respuestas a muchas de las inquietudes enumeradas en el informe general.

Entre esas figuras estuvo Fernando León Jacomino, viceministro de la Cultura en la nación, quien fue escribiendo puntillosamente cada planteamiento realizado durante de las intervenciones, resumiendo y aclarando cada uno al concluir la cita.

De las primeras anotaciones sobresalieron los criterios de Boris García Cuartero, Eviezer Tamayo, Clara Beatriz Bécquer, vinculados al quehacer periodístico de la provincia cual directivos. Los tres resaltaron el problema de la infraestructura, el presupuesto de las instalaciones, las medidas de estimulación; salario a los trabajadores, y sobre la participación de los mejores creadores radiales y televisivos en la toma de decisiones, más el éxodo del personal calificado que vulnera el trabajo en las distintas áreas. Doris Amelia Era González, Premio Nacional de Radio 2006 y presidenta de la Cátedra de Locución en Cienfuegos, fue tajante en su intervención al referirse a la escasez de papel que impera hoy en el país, lo cual entra en contradicción con aquellas exigencias a los radialistas para imprimir los guiones de sus programas, etc. “Si nos ponemos a pagar a un particular para que nos imprima los guiones, la cuenta no nos da. Hay que ir pensando en asegurar y evaluar todo esto de manera digital, e igualmente contemplar en los concursos la presentación de las obras en dicho formato sin exigir tantas copias en papel”, comentó la experta.

Por parte de la Asociación de las Artes Escénicas, se destacó el rol desempeñado por los especialistas de la danza en el territorio, y se programó seguir renovando el plantel de creadores dramáticos en la provincia, que decrece notablemente debido al panorama migratorio en el país. “Es una situación crítica porque en el presente no contamos con alumnos de la especialidad de actuación en ninguna Escuela de Arte”, abundó Roly Martínez, vicepresidente del mencionado colectivo. Además, tocó el tema de la superación de los jóvenes y la carencia de espacios para la presentación de obras y proyectos musicales de raíz popular-tradicional. En esta misma cuerda, el dramaturgo y director general del Grupo de Teatro Los Elementos, José Oriol González, fue categórico en su exposición en lo tocante al burocratismo e ignorancia de varios funcionarios políticos que han lacerado el buen desempeño de los proyectos, sobre todo para la revitalización de escenario cultural en la zona montañosa.

Otro despliegue valioso fue el de Barbará Lamí, directora del Conjunto Folclórico de Cienfuegos, quien aseguró que “no basta con poner en un papel que habrá esta o aquella función, taller, conferencia en tal lugar, para que luego de súbito se alegue que no contamos con el suficiente presupuesto para llevarlo a término. Se necesita una planificación certeza, precisa que en definitiva no devenga en chasco para nuestros profesionales; ávidos por ofrecer su quehacer a la gente”, refirió.

Por su parte, en los acuerdos y diseños del ámbito de la literatura, hubo bastante polémica. Mayormente vinculada a la difusión de nuevos textos de autores de probada trayectoria por la Editorial Mecenas, y los atrasos en la impresión asociados a la falta de recursos para ello; disponibilidad de papel sobre todo.

La vicepresidenta de la Uneac a nivel nacional, Magda Rezik, recordó allí la necesidad de crear más espacios de crítica de arte, que según ella sí se realiza bien, pero aún le falta. Ello de igual forma compete al libro; a la literatura en Cienfuegos en su gestión de mejores soportes tecnológicos necesarios e implementar así un programa basado en un enfoque analítico y reflexivo de las obras artísticas y literarias.

La investigadora Lilia Martín Brito reconoció –a tono con dicha observación– la falta de empeño de los propios miembros de la Uneac para la revitalización de la revista cultural Ariel. En el presente no se difunde ni siquiera en formato digital, y se le suma además la desaparición del suplemento Conceptos, que la Editora 5 de Septiembre lanzaba periódicamente y que hoy tampoco se efectúa por causa de la crisis de papel.

Casi al término, se examinó la exigua presencia de los mejores solistas y agrupaciones musicales en las instalaciones turísticas, debido a “infundados criterios economicistas”, así como la insatisfacción entre varios miembros de la Uneac, quienes no se sienten representados correctamente por la Empresa de la Música y los Espectáculos Rafael Lay. Ello –en definitiva– redundó en la imperiosa necesidad de colocar las lupas en aquellos juicios empresariales que abordan al ámbito de marras y las particularidades que exhibe cada género en el territorio del centro sur de Cuba.