EEUU rompe el récord de hospitalizaciones por Covid-19

Las hospitalizaciones por Covid-19 en EE.UU. han alcanzado el nivel más alto desde el inicio de la crisis de coronavirus. Según los últimos datos del Proyecto Covid Tracking, los hospitales estadounidenses acogen actualmente a al menos 90 mil 481 pacientes infectados con SARS-CoV-2.

En los Estados Unidos se contabilizan, además, un total de 12,9 millones de positivos y casi 256 mil fallecimientos a causa de la enfermedad.

Por su parte, el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, que actualiza los datos de la pandemia de forma continua, sitúa estas cifras en 13 millones y 264 mil 823, respectivamente.

Our daily update is published. States reported 1.2M tests, 125k cases, 90,481 current hospitalizations, and 1,319 deaths. 20 states/territories didn’t report; 10 did partial reports. pic.twitter.com/iMayaoCVGr

— The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) November 27, 2020