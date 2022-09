EEUU: Policía de Ohio mata a tiros a un afroamericano en su cama

Un oficial mató a tiros la madrugada del martes a un joven afroamericano desarmado que se encontraba tendido en la cama en un apartamento, donde la Policía de Columbus (Ohio, EE.UU.) cumplía una orden judicial.

En un video policial grabado con cámaras corporales se puede ver que, tras esposar a dos hombres que salieron de la vivienda, un perro policía alerta que en el lugar se encuentra otra persona.

Uno de los policías prosigue a abrir la puerta del cuarto y dispara al joven, quien se ve iluminado por la luz de la pistola de otro agente. Tras el disparo, el joven cae boca abajo sobre la cama mientras un oficial grita repetidamente «¡manos!», antes de exigir a la víctima que «se arrastre» hasta la puerta.

Luego de entrar al cuarto, uno de los agentes esposa al joven mientras otro oficial le exige que «deje de resistirse». Posteriormente, varios policías sacan a la víctima del apartamento y le prestan primeros auxilios antes de ser trasladado a un hospital, donde murió menos de una hora después.



Los agentes cumplían con una orden de arresto por un delito grave de violencia doméstica, agresión y manejo inadecuado de arma de fuego, explicó la Policía sin precisar para quién era la orden.

La jefa de la Policía de Columbus, Elaine Bryant, declaró que el oficial Ricky Anderson, quien está de licencia pendiente de investigación, disparó su arma cuando la víctima, identificada como Donovan Lewis, de 20 años, pareció levantar una mano sosteniendo «algo». No se halló ningún arma, y el objeto sospechoso aparentemente era un vaporizador que se «encontró en la cama, justo al lado» del joven, informa The Columbus Dispatch.

«Donovan Lewis perdió su vida. Como madre, me solidarizo, y me apeno con su madre», lamentó Bryant, asegurando que la investigación se llevará a cabo «de forma exhaustiva». «Es una indagación externa para garantizar la ausencia de prejuicios», agregó.

This is 20year old #DonovanLewis. He was murdered by police in Columbus, Ohio within one second of his bedroom door opening. He was unarmed and it was 2AM. The media and city has been quiet. #SayHisName pic.twitter.com/pMp8roINQS

— Erick Bellomy 🏳️‍🌈 (@erickbellomy) August 31, 2022