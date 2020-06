EEUU: juez federal autoriza publicar el libro de Bolton

Un juez federal de Estados Unidos dictaminó este sábado que el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, puede avanzar en la publicación de su libro, a pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca de tratar de impedir que salga a la venta, ya que contiene “información clasificada” que “comprometería la seguridad nacional”.

El juez Royce Lamberth dejó en claro asimismo su preocupación de que Bolton había “jugado con la seguridad nacional de Estados Unidos”, al optar por un proceso de revisión previa a la publicación, destinado a evitar que los funcionarios del Gobierno divulguen secretos clasificados en las memorias que publican, recoge AP.

“Si bien la conducta unilateral de Bolton suscita graves preocupaciones en materia de seguridad nacional, el Gobierno no ha establecido que un mandamiento judicial sea un recurso apropiado”, dictaminó el juez.

Según Lamberth, Bolton asumió “la responsabilidad de publicar su libro sin obtener la aprobación final de las autoridades de Inteligencia nacionales” y tal vez causó un daño irreparable a la seguridad nacional. Asimismo, como resultado podría “enfrentar responsabilidades administrativas y/o penales”.

Por otra parte, el juez aseguró que, con 200 mil copias ya distribuidas a libreros en todo el país, tratar de bloquear su lanzamiento sería inútil. “Con cientos de miles de copias en todo el mundo, muchas en las redacciones, el daño ya está hecho. No hay restauración del statu quo‘”, enfatizó.

Anteriormente, se dio a conocer que en su libro —titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca) y programado para salir a la venta el próximo 23 de junio— Bolton relata que el presidente de EE.UU. regularmente le hace “favores personales a los dictadores que le gustan” y, desde esa tónica le pidió al presidente del gigante asiático, Xi Jinping, que lo ayude a ganar las elecciones del 2020.

Asimismo, según extractos publicados por los medios, Trump supuestamente dijo que sería “genial” invadir Venezuela, no sabía que el Reino Unido es una potencia nuclear y preguntó si Finlandia es parte de Rusia.

Intentos de bloqueo

El presidente Trump ha criticado duramente la intención del “loco John Bolton” de publicar su libro de memorias, “plagado de mentiras e historias falsas”. “Dijo todo lo bueno de mí, en la prensa, hasta el día en que lo cesé. Es un tonto descontento y aburrido que solo quería ir a la guerra”, escribió el jueves en su cuenta personal de Twitter.

La decisión federal pone punto final a una serie de intentos del Departamento de Justicia por bloquear la aparición del libro, la más reciente la del miércoles último cuando intentaron hacerse con una orden de restricción temporal de emergencia.

La reacción del presidente Donald Trump hoy a la decisión del juez federal de dar curso a la publicación del libro ha sido inmediata.

A través de su cuenta personal en Twitter, Trump declaró que está de acuerdo con la definición de su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, como “un hombre despreciable que falló en su deber de proteger a Estados Unidos”, a quién jamás deberían haber permitido servir en el Gobierno.

“Claro y simple, John Bolton […] violó la ley al divulgar información clasificada (en volúmenes masivos)”, reiteró Trump en referencia al titulo del exasesor y cuya salida a la venta está programada para el próximo martes.

“Debe pagar un precio muy alto por esto, como otros lo han hecho antes que él. ¡Esto nunca debería volver a suceder!”, concluye el mandatario.

Impactos: 107