EEUU estima la fecha de un posible ataque de Rusia a Ucrania

A contracorriente del criterio incluso del amenazado, el Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que Rusia planea recurrir al “uso de la fuerza militar” contra Ucrania a mediados del próximo mes de febrero.

“Todo indica que el presidente ruso, Vladimir Putin, hará uso de la fuerza militar en algún momento, quizá entre ahora y mediados de febrero”, señaló este miércoles la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman.

No obstante, dijo que el calendario podría verse alterado por la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, pues Putin no desea incomodar a su par chino, Xi Jinping, un asunto ya abordado por la cancillería rusa, que acerca del informe sobre este supuesto afirmó: «Ya no sólo es un ‘fake’ [noticia falsa], esto es una operación especial informativa de los pertinentes servicios estadounidenses a través de Bloomberg».

Sobre el tema, ya se había manifestado también la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien declaró que Washington observó «acciones agresivas y preparaciones» para un ataque en la frontera entre ambos países.



Ni Sherman ni Psaki presentaron pruebas al respecto y sus declaraciones se producen después de que el propio Kiev afirmara que no observa ninguna amenaza de ataque de Rusia.

A contracorriente

El lunes último, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, declaró que la información del servicio de Inteligencia del país y de sus socios indica que Rusia no desplegó ningún grupo de asalto que demuestre su intención de realizar una ofensiva al día siguiente.



Pero aún así, Washington sigue al pie de la letra el evidente guión denunciado por Moscú como campaña mediática desinformativa.

La víspera, la embajada de EE.UU. en Kiev atizó más leña al fuego al emitir un aviso a los estadounidenses que se encuentran en Ucrania, advirtiéndoles de que la situación de seguridad en el país europeo sigue siendo “impredecible” debido a la “creciente amenaza de una acción militar rusa” en ese país.

Tres días antes, el domingo 23, el Departamento de Estado ya había ordenado que los familiares de los empleados estadounidenses de su legación diplomática abandonaran Ucrania y autorizó la «salida voluntaria» del personal contratado de forma directa.

Occidente acusa a Rusia de planear una invasión militar a Ucrania, argumentando la acumulación militar rusa en la zona; no obstante, Moscú asegura que su presencia militar en dichas zonas responde a la necesidad de defensa y disuasión ante la amenaza de un posible ataque de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Ucrania. (Resumen de agencias)