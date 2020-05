EEUU: crecen las protestas por la muerte de George Floyd

Al menos 30 manifestantes fueron arrestados en la ciudad de Nueva York tras enfrentarse con agentes policiales durante las protestas por el asesinato de George Floyd, el afroamericano que murió a manos de la Policía a principios de esta semana en Minneápolis.

Según los informes, los manifestantes arrojaron botellas y botes de basura a los oficiales. Al menos un agente resultó herido.

Union Square, NY right now. I’m relieved to see some white faces in that crowd. This is our problem too. Silence is violence. pic.twitter.com/oLcrdSl9En

De acuerdo con medios locales, las detenciones de produjeron en Union Square, Manhattan, este jueves por la noche. Después de sofocar esa protesta, las fuerzas de seguridad se movieron para verificar informes de otras manifestaciones cerca de la sede de la Policía y el Ayuntamiento.

In greenwich Village New York City protest for George Floyd is escalating as multiple arrests, and officer is injured. pic.twitter.com/EsGdZVPGml

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que ya había tuiteado que Floyd fue “asesinado a plena luz del día”, agregó después: “Si George hubiese sido blanco, estaría vivo en este momento”.

Calls for justice for George Floyd. Protesters were in the streets near Union Square to rally for a man who died at the hands of police in Minneapolis earlier this week.

This video shows a clash between some protesters and police. The NYPD says 33 arrests were made at the scene. pic.twitter.com/qldVaY2ile

— Spectrum News NY1 (@NY1) May 29, 2020