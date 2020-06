EEUU: cargos a expolicías no bastan, siguen las protestas

De costa a costa persisten hoy las protestas en Estados Unidos, los cientos de miles de manifestantes que salieron indignados a las calles sienten que no bastan los cargos contra los expolicías que mataron a George Floyd.

Los movilizados celebraron que el fiscal general de Minnesota,Keith Ellison, elevara los cargos para Derek Chauvin, el exagente que presionó con una de sus rodillas el cuello de Floyd por casi nueve minutos hasta dejarlo sin aliento y provocarle la asfixia.

El miércoles, Ellison aumentó los cargos contra Chauvin de asesinato en tercer a segundo grado, lo que consiste en provocar la muerte de alguien sin intención mientras inflige o se intenta infligir daño corporal a esa persona. En el mismo anuncio, señaló que los otros tres exagentes involucrados también serían acusados.

El anuncio es una gran noticia, pero no es suficiente. Son necesarias condenas. Es necesario un cambio sistémico, expresa el sentimiento general de los estadounidenses, blancos y negros, en la ola mutirracial que impacta el país.

Creo que será una lucha muy larga, no sólo en Minnesota, dijo Izzy Smith, docente del South Side de Minneapolis que estaba entre los manifestantes en el lugar donde fue arrestado Floyd, reseñó el diario The New York Times.

‘Esto es un maratón, no un sprint’, añadió al insistir que en lo adelante hay que ‘mantener el pie en el acelerador, pero mantenerlo firme’.

En una protesta en el lado norte de Chicago, Jonathan Mejias advirtió que el mundo necesita saber que esto no termina con la resolución de este caso. ‘Hay demasiados más por ahí’, subrayó.

Mientras en Los Ángeles, Byron Spencer, otro asistente a las movilizaciones, recordó que ya vio ‘innumerables oleadas de indignación por la brutalidad policial contra los hombres negros, sólo para que volviera a suceder’.

El Departamento de Policía de Minneapolis publicó el miércoles 235 páginas de expedientes personales de los cuatro exoficiales acusados de la ejecución de Floyd el 25 de mayo.

Como anticipó el fiscal general de Minnesota, los otros tres de los exagentes, Thomas Lane, Alexander Kueng y Tou Thao, fueron imputados de ayudar e instigar a cometer un asesinato en segundo grado y están bajo custodia.

‘Ya era hora’, expresó Nekima Levy Armstrong, abogada de derechos civiles y organizadora de la protesta en Minneapolis. Si no fuera por la indignación que había sacudido al país, dijo, ‘estos oficiales nunca hubieran sido acusados’.

A propósito, informes difundidos en la prensa, revelan que Chauvin, quien sirvió además en el Ejército, parece que fue reprendido y suspendido después de las quejas en 2007 de una mujer porque la sacó innecesariamente de su auto, la registró y la puso en la parte trasera del carro patrulla.

El expediente del exagente refleja que resultó objeto de al menos 17 denuncias por mala conducta en dos décadas.