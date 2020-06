EEUU busca parar publicación de un libro de John Bolton

El Departamento de Justicia de EE.UU. buscó desesperadamente este miércoles una orden de restricción temporal de emergencia de un juez para bloquear la publicación del libro del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton sobre su trabajo en la Casa Blanca.

La medida tiene como objetivo prohibir formalmente que Bolton permita que su libro sea publicado, una estrategia legal que, según los expertos, es poco probable que tenga éxito, particularmente dado que el libro ya ha sido impreso y enviado a almacenes, mientras que varias copias ya fueron distribuidas a los medios para las reseñas, informa el diario The Washington Post.

Para dar fe de ello, ese medio publicó este miércoles, varios extractos del libro, titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca) también reseñado por los periódicos The New York Times y The Wall Street Journal.

La búsqueda de la orden de emergencia se produce un día después de que el Departamento de Justicia presentara una demanda contra Bolton, pidiendo al tribunal que ordene retrasar la salida a la luz del libro, programada para el 23 de junio.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el libro del exasesor de Seguridad Nacional contiene “información clasificada” y “comprometería la seguridad nacional”.

¿Por qué tantas preocupaciones?

Entre otras tantas revelaciones causantes del desespero, Bolton afirma, que el presidente Donald Trump le pidió a su homólogo chino, Xi Jinping, que le ayudara a ganar las elecciones presidenciales en 2020.

“[Trump], entonces, de manera sorprendente, dirigió la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales de EE.UU., aludiendo a la capacidad económica de China para afectar las campañas en curso, y rogándole a Xi que se asegurara de que él ganara”, escribió el exasesor de Seguridad Nacional.

“Hizo hincapié en la importancia de los agricultores y el aumento de las compras chinas de soja y trigo para el resultado electoral”, indicó Bolton.

Sobre el tema, el representante comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, calificó de “absolutamente falsas” las afirmaciones de Bolton acerca de que Trump buscó la ayuda de China para las elecciones de 2020, recoge Reuters.

“Estuve en la reunión. ¿Recordaría algo tan loco como eso? Por supuesto que sí”, señaló Lighthizer durante una audiencia en el Senado. “Seguramente eso nunca sucedió. Es completamente loco”, agregó el funcionario.

Sin embargo, de acuerdo con las reseñas publicadas anoche, Bolton también describió varios episodios en los que el presidente expresó su voluntad de detener investigaciones criminales “para, de hecho, dar favores personales a los dictadores que le gustaban”, y citó casos relacionados con importantes empresas en China y Turquía.

Bolton se reservó palabras duras para los administradores del juicio político en el que se le exigió testificar como parte de una investigación sobre los tratos de Trump con Ucrania. “Si los defensores del ‘impeachment’ demócrata no hubieran estado tan obsesionados con su ‘blitzkrieg’ ucraniano en 2019, si se hubieran tomado el tiempo para preguntar de manera más sistemática sobre el comportamiento de Trump en toda su política exterior, el resultado del ‘impeachment’ podría haber sido diferente”, aseguró Bolton.

Quiso retirarle el apoyo a Guaidó

Bolton también revela en su libro por qué Trump quiso retirarle su apoyo al diputado opositor venezolano Juan Guaidó 30 horas después de reconocerlo como “presidente interino” de la nación bolivariana tras su autoproclamación.

Así, de acuerdo con el exasesor, aunque Trump inicialmente aprobó la propuesta de Bolton para declarar públicamente que EE.UU. reconocía a Guaidó en lugar del presidente venezolano Nicolás Maduro, en 30 horas ya estaba preocupado porque el parlamentario opositor proyectara una imagen débil, de “niño”, frente a un Maduro “duro”, por lo que consideró cambiar el curso.

Además, dijo que Trump fue “en gran medida persuadido” contra el derrocamiento de Maduro después de sostener en mayo de 2019 una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Durante la llamada, y para apuntalar el apoyo a Maduro, Putin habría comparado a Guaidó con la rival de Trump en 2016, Hillary Clinton, en lo que fue una “brillante exhibición de propaganda de estilo soviético”, indicó Bolton, sin especificar, sin embargo, en qué consistiría la similitud entre Hillary y Guaidó.

En otra parte, Bolton afirma en su libro que el inquilino de la Casa Blanca habría planteado usar la fuerza militar contra Venezuela y consideraba “genial” la idea de invadir el país caribeño, al que veía como “una parte de EE.UU.”.

Tras estas revelaciones, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, declaró que el libro de Bolton prueba “el carácter genocida del plan de anexión” de Washington. “Trump cree que invadir a Venezuela es buena idea porque ‘le pertenece a EE.UU’. Es lo que piensan todos los racistas desde hace dos siglos”, manifestó.

Trump afirma que Bolton violó la ley

La reacción del presidente Donald Trump es fácil de imaginar. La víspera criticó a su exconsejero de Seguridad Nacional, de quien afirmó: “Él violó la ley. […] Es algo terrible lo que hizo. […] Es información altamente clasificada, y él no tenía aprobación”, dijo el mandatario por teléfono al presentador Sean Hannity, de Fox News.

En la misma entrevista, Trump arremetió contra Bolton personalmente, tildándolo de “un tipo acabado”.

“Le di una oportunidad. No pudo obtener la confirmación del Senado, así que le di un puesto que no requiere confirmación por el Senado para que pudiera ponerlo allí y ver cómo trabajaba”, afirmó.

Bolton sirvió como consejero de Seguridad Nacional entre abril de 2018 y septiembre de 2020.

El pasado sábado, la editorial Simon & Schuster informó que el exfuncionario escribió un libro en el que cuenta su experiencia trabajando en la Casa Blanca. La editorial señaló que en sus memorias Bolton “muestra a un presidente adicto al caos, que abrazó a nuestros enemigos y rechazó a nuestros amigos, y que sospechaba profundamente de su propio Gobierno”.

Este lunes, Trump afirmó que Bolton violaría la ley y enfrentaría responsabilidades penales si se publicaran sus memorias. El mandatario indicó que Bolton sabe que su libro contiene información clasificada, y que no había completado el proceso de autorización requerido para cualquier libro escrito por exfuncionarios del Gobierno que hayan tenido acceso a datos confidenciales. (Resumen con informes de Actualidad RT)

Impactos: 37