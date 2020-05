EEUU ataca a Cuba mientras evita hablar sobre embajada

El Departamento norteamericano de Estado retomó hoy sus arremetidas contras las misiones médicas de Cuba y su respuesta a la Covid-19, mientras sigue sin condenar el ataque a la embajada de la isla en Washington DC.

En su cuenta de la red social Twitter, esa entidad federal compartió este viernes un fragmento de una conferencia de prensa ofrecida esta semana por el secretario de Estado, Mike Pompeo, en la cual el titular repitió la retórica de la administración de Donald Trump contra la cooperación internacional cubana en materia de salud.

Pompeo volvió a cuestionar las condiciones de trabajo de los doctores cubanos, celebró a países que bajo la presión de Washington retiraron a médicos de la isla de sus territorios y llamó a otros beneficiados por la colaboración cubana en medio de la pandemia del nuevo coronavirus a rechazar esa ayuda.

El Departamento de Estado comparte ese video en momentos en los que diversas voces dentro y fuera del país norteamericano, incluidos usuarios de las redes sociales, critican que ese organismo no haya denunciado hasta el momento el tiroteo ocurrido ayer contra la embajada cubana.

Gobiernos y organizaciones de muchos países ya han repudiado el asalto, luego de que un hombre armado lanzó decenas de disparos en la madrugada de este jueves contra la legación diplomática, donde no hubo heridos, pero sí daños materiales a la edificación.

El único pronunciamiento proveniente hasta el momento de un representante del gobierno de Estados Unidos lo emitió muchas horas después del hecho la encargada de negocios de ese país en La Habana, Mara Tekach, quien manifestó en Twitter que esa misión diplomática condenaba el tiroteo.

A través de ese mensaje dijo que es un gran alivio que nadie haya resultado herido, y añadió que Estados Unidos toma muy en serio sus responsabilidades con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas e insiste en una investigación completa y profunda.

Más allá de ese tuit, no ha habido otro posicionamiento sobre el tema por parte del Departamento de Estado, a pesar de que algunos de sus altos funcionarios con frecuencia, casi diaria, publican tuits sobre la isla, incluido Michael G. Kozak, subsecretario adjunto interino del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien se limitó a compartir el mensaje de Tekach.

Silencio revelador

El silencio del gobierno de Estados Unidos sobre el tiroteo con un rifle de asalto contra la embajada de Cuba en Washington es peligrosamente revelador. ¿Son las misiones diplomáticas en la capital un blanco para actos de terrorismo?, cuestionó en Twitter el director general de Estados Unidos en la cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío.

En la propia red social el canciller cubano Bruno Rodríguez lamentó igualmente las largas al asunto: “36 horas después del ataque terrorista vs la Embajada de #Cuba en #EEUU, el Sec. Pompeo no se ha pronunciado. Hace 1 hora volvió a instigar acciones vs médicos cubanos enfrentan la #COVID19 en otros países”.

36 horas después del ataque terrorista vs la Embajada de #Cuba en #EEUU, el Sec. Pompeo no se ha pronunciado. Hace 1 hora volvió a instigar acciones vs médicos cubanos enfrentan la #COVID19 en otros países. Recrudecimiento del bloqueo y agresión vs Cuba promueve la violencia. pic.twitter.com/SRXzCdSzWp — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 1, 2020

Por su parte, Collin Laverty, presidente de la organización Cuba Educational Travel, calificó de vergonzoso que el Departamento de Estado aún no haya emitido una declaración oficial sobre lo sucedido, pero tiene tiempo y energía ‘para criticar la respuesta médica de Cuba a la Covid-19, que gran parte del mundo está alabando’. (Con información de Prensa Latina)