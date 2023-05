“EE.UU. va por la yugular, Rusia combate con moderación”

Quizá motivados por el hecho de leer mis anteriores comentarios so­bre el conflicto en Ucrania, algunos de los cuales publicamos en este medio (http://www.5septiembre.cu/el-montaje-ucrania/; http://www.5septiembre.cu/el-periodismo-occidental-ya-habia-muerto-antes-de-ucrania/) dos lectores han coincidido en pregun­tarme sobre por qué, pese a su po­derío militar, Moscú no ha destruido a Kiev. Aunque me interesa el tema, como pienso que a todo quien tenga preocupación por el destino del pla­neta, no soy experto en el mismo. No obstante, pudiera contestarles que debido a varias razones.

La primera: el objetivo de la opera­ción militar especial iniciada el 24 de febrero de 2022 —a la cual la nación euroasiática se vio obligada ante el asesinato a mansalva a lo largo de ocho años de la población rusa del Donbass, el avance de la Otan ha­cia el este y la posibilidad de ingre­so del oponente a ese grupo militar, las amenazas de expansión nuclear del régimen nacionalista pronazi de Zelenski y la estrategia de confron­tación obligada que fraguaron en el tiempo los Estados Unidos con sus satélites europeos— no es borrar de la faz de la tierra a Ucrania; sino, so­bre todo, posibilitar que se respete la integridad física de la población rusa en los territorios violentados sistemáticamente por Kiev.

La segunda: a Moscú no le interesa el escenario de una capital ucrania­na destruida, ni tampoco la cabeza de su líder en una pica o su cadáver vejado en las calles, a la manera de Najibullaj o Kadafi. No puede olvi­darse la relación cultural e histórica de ambas naciones. No puede olvi­darse, aunque tantos lo hagan ahora, que al salvarse la Unión de Repúbli­cas Socialistas Soviéticas del fascis­mo hitleriano también se salvó Ucra­nia, en tanto parte integrante de esa gran nación desmembrada.

La tercera: en realidad tampoco le conviene, porque este podría ser el desencadenante de un conflicto que iría a mayores, con vaticinios espe­luznantes para Europa y el mundo. Legatario de un pasado de batallas, conocedor de las estrategias milita­res, Moscú también, pienso, puede estar reservándose para una posible transformación del teatro de ope­raciones, algo hacia lo cual apunta la beligerancia occidental y la in­disposición del bloque a aceptar cualquier intento de negociaciones sugerido por China, Brasil u otras naciones.

En esta guerra —en la cual Rusia en la práctica se encuentra en combate contra Occidente y EE.UU. a la cabe­za, garantizadores del inicio, el de­curso y el mantenimiento actual del conflicto a través del envío perma­nente a Ucrania del material bélico más avanzado del mundo, así como de la narrativa mediática que lo sos­tiene—, Moscú actúa con nervios de acero y la templanza que debe tener­se en cuenta cuando cuanto está en juego es probablemente el mañana de la humanidad.

En entrevista con la publicación británica New Statesman hace po­cas semanas, Noam Chomsky elogió el accionar de Rusia en el conflicto, por “su mesura y moderación”, y es­tableció “grandes diferencias con la brutal invasión liderada por EE.UU. e Inglaterra a Irak en 2003”.

El célebre científico social y lin­güista estadounidense señaló que la destrucción a gran escala de la infraestructura que se vio en Irak no ha ocurrido en Ucrania. Aunque, aclaró: «Sin dudas, Rusia podría ha­cerlo, presumiblemente con armas convencionales. Podría hacer que Kiev fuera tan inhabitable como lo fue Bagdad, podría pasar a atacar las líneas de suministro en el oeste de Ucrania».

Chomsky aseveró que Rusia esta­ba peleando de forma mucho más humana que los Estados Unidos en sus continuadas guerras imperiales, guerras estas por cierto ante las cua­les nunca se rasgaron las vestiduras los grandes medios que lo hacen ahora por el conflicto en marcha, como muestra de la rampante hipo­cresía occidental.

En su diálogo con New Statesman, Chomsky sostuvo sin ambages lo si­guiente: «Cuando EE.UU. estaba des­trozando Bagdad, ¿fueron líderes extranjeros a visitar Bagdad? No, por­que cuando Estados Unidos y el Rei­no Unido van a la guerra, van por la yugular. Destruyen todo: las comuni­caciones, el transporte, la energía, la conmoción y el asombro, todo lo que hace que la sociedad funcione”.

También recordó que Washington se ha opuesto de forma continuada a negociar la paz en Ucrania, con el objetivo de promover sus intereses geoestratégicos y financieros, pues es la nación que, por mucho, más beneficios ha obtenido de la confla­gración que urdió y alienta.

En cuanto a esa triste figurita có­mica de cartón apellidada Zelens­ki, el pensador norteamericano dijo que su país “no es un actor libre, de­pende de lo que determine Estados Unidos”.