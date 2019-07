EE.UU. autoriza ventas de componentes a Huawei, pero no aclara cuáles

Estados Unidos entregará licencias a empresas de tecnología estadounidenses que busquen ventas de componentes a Huawei, pero aplicarán únicamente aquellos productos que no representen una amenaza para la seguridad nacional, declaró este martes el secretario del Departamento de Comercio, Wilbur Ross. No obstante, el anuncio no deja claro qué productos serán considerados, causando incertidumbre en la industria, recoge Reuters.

“Para implementar la directiva de la cumbre del G20 del presidente hace dos semanas, [el Departamento de] Comercio emitirá licencias donde no exista una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.”, fueron las palabras de Ross durante una conferencia en Washington.

El anuncio del secretario se produce un par de semanas después de que Donald Trump anunciara que permitirá la venta de componentes estadounidenses a Huawei, durante una conferencia de prensa en el marco de la cumbre del G20 en Japón.

Ross además aclaró que se ha abierto la puerta a algunas aprobaciones, pero Huawei permanecerá en la lista negra comercial, que impide a la firma y a 70 empresas afiliadas adquirir componentes estadounidenses sin la aprobación de Washington.

¿Alivio para la industria?

A pesar del anuncio de Ross, observadores de la industria no se mostraron del todo aliviados, ya que aún no queda claro qué artículos ponen en peligro la seguridad nacional de EE.UU. y cuáles no. “La única manera en que la industria puede determinar la línea es mediante el envío de solicitudes [para licencias] y saber qué tipos se aprobarán y qué tipos se rechazarán”, afirmó al medio el abogado de comercio Doug Jacobson.

Después de las sanciones estadounidenses a Huawei, varios fabricantes de semiconductores presionaron a Washington para que les permita las ventas de componentes no sensibles al gigante tecnológico chino, ya que a muchos de estos componentes la firma podría adquirirlos fácilmente en otros países y la industria estadounidense se vería perjudicada.

