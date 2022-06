Edgar y los tiempos o 20 años sí son

La nostalgia es una práctica que nos induce a revisar el pasado y estimar cuanta quimerase ensalzó en nuestras manos. Egdar González Era tuvo (tiene) esa generosidad de avivar en otros sensibilidades desconocidas, toda vez que guisando su propia obra no renunció (ni abdica) a instruir a adolescentes con vocación para las artes visuales. 20 años sí son acaso confronta esta voluntad de asir los tiempos para encomiar los frutos de sus lecciones, el orgullo que todo maestro reserva cuando es buena la cosecha. La lista de artistas que participan en esta muestra colectiva en la Galería del Boulevard devela la gratitud a los esfuerzos, a aquellas manos que erigieron el legado, en la que no escasean las féminas y pupilos que son o devienenfaros en la historia del arte cubano contemporáneo. Podría no ser el más decisivo de los maestros, pero sí el primero, la brújula hacia la aventura de la creación que después afinarán otros.

De eso se trata 20 años… de una indagación en ese pasado a través de la mirada emotiva del presente. Para el gozo se han sumado diez artistas al convite del pintor sureño, cuya obra porta los signos de la vanguardia cubista y los influjos del surrealismo menos raigal (Acústica y Movimiento recíproco). En ese jubileo figuran Leonardo Luis Roque (De la serie Sexo, política y rock and roll), de linaje nacional, cognotado por su espíritu irreverente, los influjos de la década de los 80 en sus pinturas, los estratos experimentales y autorreferenciales; Abel González Cuéllar, entusiasta de los reservorios afrocubanos y sus rituales; Ismaray Tillet, una fabuladora que preserva la identidad negra femenina (Mística y Dice Jamaica que ella está contenta de ser negra y Cuba ya sabe que es mulata); Daymara Alonso Alomá, a quien fascina el abstractivismo casi monocromático; Alejandro Munilla, entre los más lúcidos y que dará mucho de qué hablar en la isla, performer y escultor que se parece a su tiempo (Dos puertas); Daniela González Ercia (Morfología de un pescadory su hija y Guillotina) y Yahili Domínguez (Hilograma), recién graduadas de la academia de artes plásticas de Cienfuegos, con inclinaciones por el arte instalativo y procesual; el veterano Gabino Lorenzo, uno de los más versados paisajistas y abstractivistas de la región, aunque él mismo no se lo crea; Yanet Carreño e Ivianne Volufeé Marchan.

20 años… no tiene ataduras topiculares que denoten la coherencia de la exposición a ras curatorial, pues la ilación se sustenta en el homenaje, la filiación de este cuerpo de creadores visuales aunados por el tiempo y Edgar, la razón de demostrar que dos décadas son una vida para el acto de transformar y enriquecer la sensibilidad de los artistas y sus públicos.