Ecuador se alista para comicios anticipados

Este martes vence el plazo del Consejo Nacional electoral (CNE) para que las organizaciones políticas de Ecuador inscriban a sus candidatos para las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto, que fueron convocadas luego que el presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, decretara muerte cruzada y disolviera a la Asamblea Nacional.

En esos comicios adelantados se elegirá a los nuevos presidente y vicepresidente del país, así como a los 137 miembros del Parlamento: 15 nacionales, 116 provinciales y 6 por el exterior.

El análisis para estas nuevas elecciones ha bebido mucho de los resultados de los últimos comicios seccionales (de prefectos provinciales, alcaldes y otras dignidades locales), puesto que se celebraron apenas en febrero pasado y dibujó un mapa político nacional para las organizaciones políticas del país.

En esos comicios la agrupación más votada y que se consagró como la principal fuerza política de Ecuador fue el movimiento Revolución Ciudadana (RC), que lidera el expresidente Rafael Correa; seguido de Pachakutik, brazo político del movimiento indígena ecuatoriano; en tercero quedó el derechista Partido Social Cristiano (PSC), con el que Lasso llegó a la presidencia en 2021 y luego se distanciaron; luego el Partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA); y en el quinto lugar se ubicó el Movimiento Creando Oportunidades (CREO), del actual mandatario.

Justamente CREO no participará en las elecciones anticipadas. El pasado 2 de junio, Lasso anunció que no se presentará como candidato; y cuatro días después, Esteban Bernal, presidente del movimiento, dijo que decidieron no presentar candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, como tampoco candidatos a la Asamblea Nacional.

Con esa decisión de Lasso, el mandatario pondrá fin este año, posiblemente a finales de noviembre, cuando asuma el nuevo presidente, a su mandato que inició apenas en 2021.

Las autoridades del Ejecutivo y Legislativo que resulten electas en estos comicios adelantados tendrán un mandato corto, puesto que su objetivo es terminar el período que comenzaron en 2021 los funcionarios cesados; es decir, estarán hasta mayo de 2025.

De momento las candidaturas no están en firme, puesto que el CNE debe revisar que los postulantes y sus estructuras políticas hayan cumplido con los requisitos y que no existan objeciones. Recién el 6 de agosto se conocerá el listado oficial de los aspirantes, una vez resueltos todos los recursos.

La campaña electoral será de pocos días, pues se estableció entre el 8 y el 17 de agosto; y se incluyó un debate para el día 13 de ese mes, una semana antes de que la ciudadanía acuda a sufragar.

En caso de no resultar electo ninguno de los aspirantes el 20 de agosto, los dos más votados irán a balotaje el 15 de octubre.

