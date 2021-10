Dos semanas después de su erupción Cumbre Vieja es «mucho más agresivo»

El director técnico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, dijo este domingo que el volcán Cumbre Vieja, situado en la isla de La Palma (España), es «mucho más agresivo».

Dos semanas después de la primera erupción, el directivo aconseja a los residentes locales alejarse de las ventanas en el caso de que se produzcan potentes explosiones que podrían afectar a las viviendas ubicadas en un radio de cinco kilómetros.

Vídeo de la #erupcionlapalma a las 10.30 h (hora local canaria) / Video of the #lapalmaeruption at 10.30 h (local Canaria time) #lapalma #volcano pic.twitter.com/jPaii5mOhg

Sin embargo, la calidad del aire cerca del volcán se mantiene buena, aunque no se aconseja salir de casa sin estricta necesidad a las embarazadas y otras personas con bajo sistema inmune, declaró Morcuende en una entrevista para el canal Antena 3, aconsejando usar mascarilla y gafas si deciden salir.

De acuerdo con datos actualizados a partir de las observaciones de la red satelital europea Copernicus, suman 3 mil 397 las hectáreas cubiertas por la lava, mil 074 las edificaciones afectadas (946 destruidas completamente) y 30,7 kilómetros las afectaciones a la red vial.

Cumbre Vieja entró en erupción el 19 de septiembre. Este viernes se abrieron dos nuevas fisuras en el cono, separadas por unos 15 metros, que arrojaron lava y rocas fundidas hacia el mar en medio de una actividad «intensa» del volcán dos semanas después del despertar.

Vídeo de dron a las 1030 tras la apertura de un nuevo foco de emisión en la fractura / Drone video at 1030 after new vent opened in the fracture zone @ES_UCL @UOBFlightLab @unipa_it pic.twitter.com/q65T157fUg

