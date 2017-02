Dos millones que mueven un central

Detr√°s de cada resultado industrial permanecen los rostros de las personas que lo hacen posible. Las maquinarias suelen procesar las materias primas y convertir el esfuerzo en n√ļmeros fr√≠os y utilidades. Levantar el velo de anonimato que se cierne sobre el obrero, el t√©cnico, el profesional‚Ķes tan necesario, como suplir las necesidades sociales con esas producciones.

La ca√Īa que muele un central se traduce para la mayor√≠a, en az√ļcar consumible y comercializable, en dinero que vemos o no. Cuanto sucede antes de que esa ca√Īa llegue a la industria es tema olvidado, al menos gran parte del tiempo. Escondidos tras los buenos resultados del central Ciudad Caracas, ubicado en el municipio cienfueguero de Lajas, est√°n los trabajadores que convierten su sudor en algo tangible.

Desde el 1ro. de diciembre, fecha marcada para el inicio de la zafra y hasta ahora, ‚ÄúCiudad Caracas‚ÄĚ se ha posicionado entre los cinco mejores ingenios del pa√≠s. A 67 d√≠as de zafra (jueves 9 de febrero) ‚Äúel plan de az√ļcar f√≠sica de 14 mil 636 toneladas (t) presentaba un incremento de 2 mil 576 t gracias al esfuerzo continuo de todo el personal. Adem√°s, hemos sobrecumplido el porcentaje de rendimiento, pues de de 9,2 est√° en 9,91‚ÄĚ, asegura Ariel de los Santos √Ālvarez, jefe de zafra.

Cortar un mill√≥n de arrobas en tan solo 39 d√≠as de la presente zafra puede ser dif√≠cil, agotador; pero derribar dos (que equivalen aproximadamente a 22 mil toneladas) en ese mismo tiempo, es casi tit√°nico, y no depende √ļnicamente de la calidad de la combinada tipo Case o KTP con que la se corta. Depende del hombre, de los hombres‚Ķ

Alexei Rom√°n L√≥pez es ese alguien que ha conseguido tocar los dos millones que tanto desea. √Čl es una parte importante de los cuatro operadores del Pelot√≥n Mixto n√ļmero 8 que laboran con dos combinadas brasile√Īas del tipo Case: una de gomas y la otra, reci√©n estrenada, de esteras, que permite el corte en terreno mojado. Ellos pertenecen a la Unidad Empresarial de Base Atenci√≥n al Productor Azucarero (UEB-APA) Ciudad Caracas.

Toqui, como suelen llamarle, pasa casi diez horas cortando ca√Īa, derribando el muro verde y amarillo que se levanta ante sus ojos desde hace 16 a√Īos. La combinada roja que opera desequilibra el estado de quietud de las ca√Īas, las doblega, las trocea. El campo uniforme y elevado se trasmuta en llanura despoblada y el aire se salpica de trocitos de paja que semejan esquirlas, que hieren la piel con el recuerdo de la comez√≥n, que simplemente pican.

Ese es el escenario de los cincuenta y tantos d√≠as de zafra que Alexei decidi√≥ vivir cuando termin√≥ el Servicio Militar. Primero trabaj√≥ como mec√°nico: ‚ÄúEntr√© de mec√°nico, pero las combinadas me llamaban la atenci√≥n y me gustaban, luego aprend√≠ y ya. Pas√© seis a√Īos en las KTP y nueve en las Case, donde he pasado por tres m√°quinas diferentes. Desde entonces toda mi vida ha sido maquinaria‚ÄĚ, dice.

Con el ruido de la Case de fondo, Toqui afirma que tales resultados no son solo suyos sino de todos. ‚ÄúSin el colectivo que me apoya es imposible; intentamos aprovechar el tiempo lo m√°s que se pueda. La zafra tiene sus tropiezos, pero esta no me ha dado problemas. Estamos enfrascados en cumplir y mantener al ‚ÄėCaracas‚Äô entre los primeros del pa√≠s‚ÄĚ.

Normalmente la tonelada de ca√Īa cortada se paga, cuando se cumplen todos los √≠ndices, a 90 centavos. No siempre cada engranaje de la industria est√° perfectamente engrasado; las fallas del proceso determinan cu√°nto se les paga a los hombres que cortan la ca√Īa: ‚Äúel salario inspira, pero tenemos un sistema de pago que no depende de nosotros. Muchas cosas nos quitan dinero, por ejemplo, cuando se detiene el central o se rompen los camiones disminuye el pago y eso es injusto cuando tu trabajo est√° bien hecho‚ÄĚ, alega.

A pesar de las afectaciones que la sequ√≠a impuso en la calidad de la ca√Īa de esta cosecha, las posibles roturas de la combinada, la ausencia de recursos como un tractor con dos remolques autobasculantes (el balance estima que son dos tractores por combinada), y de los problemas con el salario, Alexis espera jubilarse como operador-mec√°nico y seguir, hasta que pueda, derrumbando los muros verdes de las ca√Īas cienfuegueras.