Dormir en armonía con las plantas

Por años ha prevalecido el criterio de que dormir con plantas en tu habitación resulta perjudicial a la salud humana. Al mito popular lo alimenta la creencia de que convivir con esos seres vivos puede contribuir a robarte el oxígeno (O) que necesitas para que tus pulmones puedan funcionar a plenitud durante la función respiratoria.

Sin embargo, investigaciones han demostrado que tal creencia es. Es cierto que las especies vegetales sí consumen O, pero no tanto como podamos pensar. Durante las horas del día, la planta lleva a cabo un proceso químico conocido como fotosíntesis, momento en el cual absorben dióxido de carbono y expulsan oxígeno.

BUENA COMPAÑÍA PARA EL DESCANSO

Queda comprobado que el acto de “respirar” de las plantas indudablemente beneficia a nuestro sistema respiratorio, además de regular la temperatura y humidificar el aire, especialmente necesario en zonas con climas secos.

De hecho, instituciones como la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, NASA por sus siglas en inglés, han hecho estudios completos y concluido en que la cantidad de oxígeno que necesitan esos organismos vivos es ínfima. Por lo tanto, no podemos decir que sea peligroso dormir con matas, salvo casos muy extremos.

Para hacerse una mejor idea del asunto debemos considerar que cualquier ejemplar del que hablamos necesita el 0,1 por ciento del elemento químico gaseoso que puede haber en una habitación, mientras que un ser humano requiere de entre el dos por ciento y el tres por ciento. Entonces podría pensarse que casi sería más peligroso dormir con tu pareja o una mascota, cosa que no es así.

Luego, más que perjuicio, la presencia del ente biológico reporta valiosas ventajas para las personas. Por una parte, decorar con ellas tu dormitorio le da una imagen exterior bella, una sensación de vida; en tanto, el aroma que desprenden la mayoría de las especies escogidas proporciona que el entorno resulte más agradable. Asimismo está comprobada la reducción del estrés, al tiempo de facilitar mayor tranquilidad y sosiego espiritual. A la larga, esta combinación de factores contribuye a que te sientas mejor y eso marcará la diferencia.

Desde el punto de vista del beneficio medioambiental, el propio estudio de la NASA arroja que las plantas interiores revelan tener capacidad para mejorar la calidad del aire interior mediante la eliminación de trazas orgánicas contaminantes del aire.

Por su lado, en verano, algunas matas pueden resultar grandes aliadas contra mosquitos y otros insectos. Si tienes la oportunidad de colocar una jardinera grande en la ventana de tu dormitorio, tus noches serán más tranquilas gracias al efecto repelente de especies como la citronella, famosa por su característico olor a limón, que ahuyenta a los impertinentes picadores.

ELIGE BIEN TU CAMARADA DEL SUEÑO

El Feng Shui es un sistema filosófico oriental que estudia desde tiempos muy antiguos el flujo de energía para lograr una ocupación consciente del espacio. Su objetivo es generar una influencia energética positiva y armónica para que quienes habitan esos ámbitos se sientan satisfechos y tengan una mejor calidad de vida. Entre los presupuestos de esa línea de pensamiento está también la convivencia en armonía con las plantas.

Aun sin los conocimientos básicos de esa tendencia china, podemos disponer de útiles consejos a la hora de elegir a nuestros convivientes botánicos. Eso sí, te recomendamos que no te decantes por géneros vegetales con olores muy penetrantes porque de lo contrario, te puede resultar cargante. La experiencia nos indica que una fragancia suave es un buen aliado para el mejor descanso.

Si lo que quieres es poner varias plantas, te conviene hacer una composición que sea coherente. La variedad dice mucho de ti, también de si eres ordenado o no. Tener presente esta cuestión es importante para que no haya problemas. Siempre la principal premisa será el gusto y la preferencia por aquellas que resulten de tu agrado por sus cualidades físicas y también, por qué no, su influencia en tus estados de ánimo.

Si bien la lista de especies pudiera ser mucho más larga, a continuación te sugerimos algunas de las más asequibles y populares para que te hagan compañía en ese trecho de la noche en que nos entregamos a los brazos de Morfeo.

Puedes optar por el jazmín, considerada exótica y cuyo aroma ligeramente dulce, favorece al organismo humano dada su capacidad relajante, analgésica, antidepresiva y afrodisíaca. Eso sí, necesita abundante luz, por lo que deberás colocarla en un punto donde pueda recibirla constantemente. Además, necesitan riegos regulares.

La sábila o Aloe vera, por su parte, está catalogada como una de las mejores suculentas del mundo vegetal para purificar el aire, según la NASA. Además, hay que destacar que no solo consume, sino que emite oxígeno por las noches. Es poco exigente en cuanto a los cuidados, así que basta con que tenga una buena fuente de luz cerca y un riego periódico para que sea suficiente su desarrollo, sin necesidad de abonos especiales o riegos constantes.

Dicen las parejas románticas que no hay como la gardenia para disfrutar de un ambiente íntimo, y lo argumenta porque su perfume intenso y agradable contribuye a estimular esos sentimientos de profundo placer sensual. Además, se caracteriza por tener hojas perennemente brillantes y unas bonitas flores de color blanco. Aporta belleza al entorno, aunque también relajación y delicadeza por el aspecto y aroma de las flores. Incluso, afirman que la Gardenia jasminoides puede tener un efecto similar al del Valium (fármaco del grupo de las benzodiacepinas) a la hora de brindar alivio en casos de ansiedad, estrés e insomnio.

Ahora bien, consejos de abuelos recomiendan buenos cuidados para la planta. No solo un riego constante, dicen, sino también un sustrato rico en hierro. Además se debe colocar cerca de una fuente de luz.

Hay quien defiende a ultranza a la valeriana como otra de las amigas ideales para un dormitorio. Se trata de una especie perenne de flores rosadas o blancas que liberan un exquisito perfume. Esta se ha utilizado desde el siglo XVI como compuesto activo para la fabricación de fragancias, pero más tarde su raíz se comenzó a usar en tés y tinturas para combatir la falta de sueño.

Sepa que su descubrimiento como relajante se le atribuye al médico y filósofo romano Galeno, que fue uno de los primeros en respetarla. Más adelante se determinó que su prescripción era correcta, pues los aromas de la planta ayudan a dormir.

Los más atrevidos y amantes de la naturaleza exuberante, se inclinan por tener en la alcoba pequeñas cañas de bambú. Sin embargo, los entendidos suelen recomendar más la palma de bambú o palma de caña para la selección perfecta a la hora de purificar el aire y armonizar los ambientes. Sus propiedades permiten disfrutar de un ambiente más fresco durante el día, pero también influyen en la sensación de relajación por la noche.

Como sus orígenes son exóticos, el bambú tiene un toque decorativo muy especial para tu habitación. Tan solo debes mantener su suelo ligeramente húmedo y procurar ubicarlo en un lugar donde reciba suficiente luz solar a diario.

Famosa y popular por el perfume que desprende, la lavanda es capaz de relajar e inducir al sueño. No es común tenerla como una planta de interior, ya que los espacios no se prestan para ello; no obstante, hay quienes compran o recolectan (en verano) ramos para decorar y aromatizar sus espacios. Aseguran que los olores de sus flores ralentizan el ritmo cardíaco e inhiben la producción de cortisol, conocida como la hormona del estrés.

Por último la sansevieria, también llamada lengua de suegra o lengua de vaca, era utilizada en la antigüedad para espantar los malos espíritus y atraer la buena suerte. Más acá, en los tiempos que corren, figura entre las plantas más recurridas para tener dentro del hogar en general y en el dormitorio en particular.

La también conocida como lengua de tigre está entre las recomendadas por la NASA para eliminar del aire tóxico que respiramos benceno, tolueno, xileno, tricloroetileno y el formaldehído. Y añade a esto que es muy resistente a las plagas; incluso, los ácaros lo tienen difícil con ella. Por todo lo expuesto, está el top ten de las que no pueden faltar en tu casa si eres principiante, además de figurar en la colección botánica de tu habitación de descanso.

¡Anímate y busca cuanto antes a este útil aliado del cuerpo y del alma a fin de tenerlo cerca de la almohada!