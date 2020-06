Distribuyen productos de primera necesidad en asentamientos rurales de Lajas

Como parte de las medidas implementadas en el país para la prevención y el enfrentamiento a la Covid-19, en el municipio de Lajas se distribuyen productos de primera necesidad, que de forma habitual se expenden en las cadenas de tiendas Caribe y Panamericanas, en los asentamientos rurales, donde estas entidades comerciales no tienen habilitados puntos de ventas.

De acuerdo con Juan José Sánchez Pérez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, en cumplimiento de las orientaciones del Consejo de Defensa Provincial, en ese territorio se trazaron estrategias de conjunto con esas tiendas para llevar a los lugares más distantes de la cabecera municipal artículos de alta demanda como aceite, detergentes, refrigerados y otros. Todos los meses, afirmó, realizan una rotación por los seis consejos populares existentes allí, de manera que puedan alcanzar a un buen número de consumidores.

A tal medida se suman las implementadas para el Sistema de Atención a las Familias, mediante las cuales se le acercan a los ancianos y personas vulnerables servicios de alimentos, con el fin de evitar una salida innecesaria de la casa. El sector del Comercio y la Gastronomía tiene también en todos los consejos populares un servicio con tablets de almuerzo para llevar, además de otros comestibles.

“Aplicamos la estrategia de llegar en el mes a lo más intrincado de Lajas. Recientemente distribuimos 300 resistencias para hornillas eléctricas entre todos los consejos, y para ello nos apoyamos en los delegados y trabajadores sociales, quienes identificaron a las personas con mayores problemas para la cocción de alimentos. Todavía necesitamos hacer mucho más. Por ejemplo, con las producciones de la Industria Alimentaria, cuya distribución debe cumplir los requerimientos de inocuidad, y eso lo hace más complicado por la poca disponibilidad de transporte adecuado. No obstante, estamos buscando la manera de hacerlos llegar a estos lugares de difícil acceso”, expresó Sánchez Pérez.

Juan Carlos Galindo Martínez, coordinador del Programa de Distribución en el municipio, comunicó que desde que comenzó el enfrentamiento a la Covid-19 ya han efectuado dos vueltas en la venta de productos de las cadenas de tiendas en los lugares donde estas no tienen representación. En cada momento tratan de garantizar dos géneros fundamentales: pollo y aceite para, al menos, 50 personas. Con el objetivo de asegurar equidad y que no siempre sean los mismos consumidores los beneficiados,se apoyan en las administraciones de la bodega para poder distribuir los productos por núcleo, aunque este tipo de venta no es normada.

Según señaló, en la mayoría de los asentamientos la medida ha sido muy bien acogida por la población. Sin embargo, en aquello lugares donde no todos los factores del barrio desempeñan el papel que les corresponde, se hace muy difícil.

En opinión de varios pobladores de la comunidad de La Piragua, por ejemplo, la venta de estos productos debería realizarse con mayor frecuencia y organizarse mejor, de manera que las personas no se aglomeren ni se desgasten en colas innecesarias.

No obstante las dificultades y los pendientes, esta iniciativa ayuda a paliar algunas de las más acuciantes necesidades de la población, en tiempos en que el aislamiento social impuesto por la Covid-19 frena el traslado de las personas hacia las zonas citadinas donde se encuentran los principales mercados.

