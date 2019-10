Dirección Provincial de Justicia en Cienfuegos, servicios de calidad al pueblo

En no pocas ocasiones hemos requerido los servicios de la Dirección Provincial de Justicia (DPJ). No se asombre usted, lo que afirmo no se circunscribe únicamente a asuntos de índole penal. ¿Por qué? Pues esta institución ofrece disímiles servicios a la ciudadanía en cada uno de los municipios perlasureños.

“Nuestro objeto social es prestar servicios a la población; entre ellos los de la actividad notarial y la actividad registral: Registro del Estado Civil, de la Propiedad, además de Patrimonio y Mercantil. En el caso de este último, el servicio solo se brinda en el municipio de Cienfuegos”.

Así lo detalla Anisleidy García Cruz, Especialista Inspectora- supervisora de la Subdirección que atiende la Comunicación Institucional, quien agrega que “cada uno de los territorios cuenta con su respectiva dirección de Justicia, la cual rectorea las prestaciones de la Notaría y los Registro Civil y de la Propiedad, los más demandados por la población.

En la DPJ -dijo más adelante- contamos con un Departamento de procesos penales, encargado de todas las revisiones; es decir aquí se reciben y canalizan los diferentes recursos a los que tienen derecho las personas que son procesadas. Este departamento también abarca la supervisión a estrado; es decir a todas las acciones que un abogado realiza en ocasión del juicio. Servicios como el de los antecedentes penales y su cancelación también se brindan acá”.

Pero los mencionados anteriormente no son las únicas actividades en las que se enfrasca la DPJ en Cienfuegos: “Está el departamento de asesoramiento jurídico, desde donde se atienden a los asesores propios de cada entidad. Por su parte, el Departamento de la Subdirección asume la atención a los municipios en cuanto a control interno, las actividades técnicas y mensualmente se hacen acciones de control. Contamos además con un departamento de Asociaciones y el Registro de Jurista; en este se inscriben todos los egresados de la Universidad y cuando se producen traslados de un centro a otro”.

Todo ese quehacer se complementa con otras actividades propias de cada entidad administrativa.

No puede faltar la atención a la población, una línea de trabajo que no por consabida es minimizada: “En todas nuestras entidades funciona porque los ciudadanos acuden no solo a quejarse sino en busca de orientación y apoyo cuando no puede hacerlo directamente en la unidad de prestación. Bien porque haya demoras en el asunto jurídico en la notaría, o porque haya algún incoveniente en su trámite. A veces vienen personas confundidas, pensando que somos el Bufete o la Notaría y le ofrecemos la orientación oportuna. Luego los remitimos a donde corresponda. Están bien definidos días y horarios, pero se atiende a todo el que lo necesita”.

Cienfuegos, Cumanayagua y Aguada, por ese orden son los municipios con mayor demanda de los servicios y ello guarda relación con su densidad poblacional y extensión territorial.

Amplia es la gama de prestaciones que ocupa a la Dirección Provincial de Justicia aquí, y bien merece miradas sucesivas para el conocimiento de todos.

Por lo pronto resumo diciéndoles que unos 300 trabajadores; de ellos un centenar de Licenciados en Derecho en los ocho municipios, hacen posible una labor de mucha entrega y sistematicidad aunque no exenta de dificultades que han de resolverse paulatinamente, en aras de una mejor calidad.