Dióxido de azufre emitido por volcán Cumbre Vieja llega al Caribe

El dióxido de azufre liberado por el volcán Cumbre Vieja, en erupción desde el pasado 19 de septiembre en la isla canaria de La Palma, en España, llegó al Caribe.

El fenómeno se ha asociado a una nube de polvo del desierto del Sáhara que cruzó el Atlántico, lo que ha provocado un descenso en la calidad del aire en algunas zonas del área caribeña.

La misión Copernicus Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA) detectó el dióxido de azufre (SO2) sobre Puerto Rico, Dominicana y el extremo oriental de Cuba.

Long-range transport of total column SO2 from #CumbreViejaVolcano #LaPalma across the Atlantic to the Caribbean in @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF forecast from 3 Oct 12 UTC visualized by @Windycom. Plume altitude initialized at ~5km https://t.co/YbK7KaG8a5 pic.twitter.com/xSQTqyyjMS

— Mark Parrington (@m_parrington) October 4, 2021