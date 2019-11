Dilma Rousseff: Bolsonaro rompe con la tradición diplomática de Brasil al votar contra Cuba en la ONU

La expresidenta brasileña Dilma Rousseff señaló que este jueves el Gobierno de Jair Bolsonaro rompió “con toda la tradición diplomática y democrática de Brasil al votar por primera vez en 27 años en la ONU a favor del embargo de EE.UU. contra Cuba”.

Con ello —dice la exmandataria— la administración de Bolsonaro asume, una vez más, “su sumisión al gobierno de (Donald) Trump” y “ataca a un país y un pueblo que siempre han actuado fraternalmente con Brasil”.

O governo Bolsonaro rompe com toda uma tradição diplomática e democrática do Brasil, ao votar na ONU, pela primeira vez em 27 anos, a favor do embargo americano contra Cuba, assumindo mais vez sua submissão ao governo Trump.

— Dilma Rousseff (@dilmabr) November 7, 2019