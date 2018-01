Digno videoclip de Ari Bayolo y Rolo Rivera

Arí es un personaje que vive en una dimensión bien distante a la nuestra; hay quienes lo miran con inquietud cuando, por ejemplo, se sienta en un banco a pleno sol del mediodía a fumarse un cigarro. Tiene un don que maneja con facilidad, como si fuese una extensión de él mismo. Arí sabe diseñar, gráficamente, y crea mundos a través de ese diseño. Los videoclips son otra zona que explora y los resultados, amén de que sea un trabajo de poca producción y pocos recursos, llaman la atención. El último caso: Tu pelo, de Rolo Rivera, es un audiovisual para disfrutarlo en varios sentidos estéticos.

La idea conceptual es acertada. La canción trata sobre el amor, y todas las escrituras, descripciones sensuales o enumeración de deseos íntimos llegan y parten desde el pelo de una mujer X. Por lo tanto, la recreación de los personajes es ingeniosa, pues en el inicio del video se observa a un maestro regañando a un alumno, frente a su mamá, porque se pasa todo el tiempo de la clase pintando dibujitos en la libreta escolar. A partir de ahí, aparece lo que llamamos en literatura “una muda del nivel de realidad”, y los protagonistas saltan al interior de las páginas del cuaderno desde donde se narra la historia, todo a través del ingenioso dibujo y la animación de Arí Bayolo.

Tuvo que emplear un tiempo considerable para concebir todos los elementos que necesitaría en el video, pues debió pintar cada uno de los dibujos que aparecen en las escenas; y estamos hablando de un material con una duración de cinco minutos y tres segundos, un tiempo bastante largo para este tipo de clips, lo que presupuso una materia prima extra para, plano a plano, completar la narración. Luego vino la digitalización y animación de todo cuanto creó.

Están muy bien hechos los retratos de los músicos, comenzando por el de Rolo; no llega a ser un retrato pero capta a la perfección la esencia de cada uno, y no estoy hablando solo de la apariencia física; los movimientos que les coloca Arí, adecuadamente, visualizan a una banda en medio de su concierto. Pero si el espectador tiene la oportunidad de detener el video en la medida que se reproduce para leer los cartelitos y diálogos de los personajes de papel, estoy muy segura se desternillará de la risa.

Lo anterior es un elemento cardinal para decir que el clip tiene un valor agregado, lo que lo hace muy sugerente, y además, gracioso. Intencionalmente, o no, Arí coloca estratégicas faltas de ortografías en los carteles que no son más que una caracterización para un alumno que no atiende a clases; y en otros casos escribe letreros icónicos que uno no esperaba aparecieren allí (“deporte es salud”, “Quiroga y Bandurria”). Algunos dibujos tienden a deshacerse y formar otros, proponiendo una entretenida y elegante secuencia de escenografías.

Tu pelo, de Arí Bayolo y Rolo Rivera, sin ser creado por experimentados realizadores, sin tener más arsenal que un mundo creativo y loco capitaneado por Arí, sin alcanzar el reconocimiento o apoyo que debieran tener estas producciones más amateurs, es un clip muy curioso y digno.