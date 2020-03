Desde hace muchos años se realiza una vigilancia continua, encaminada a evaluar los virus de esta naturaleza que circulan para tomar las mejores conductas terapéuticas para nuestros pacientes.

¿Cuáles son los criterios de inclusión en los casos sospechosos? El plan para el enfrentamiento al nuevo coronavirus tiene diseñado un algoritmo diagnóstico claro, que se fundamenta en criterios clínicos y epidemiológicos:

Hay otro número de casos que no cumplen con estos criterios, sin embargo, por su importancia epidemiológica y nivel de transmisión de casos, que clínicamente son altamente sospechosos, también se ingresan.

El jefe del departamento de Enfermedades Transmisibles del Minsap ejemplificó que de estos últimos diez casos diagnosticados, hay pacientes que habían sido contacto de otros, y desarrollaron la enfermedad estando aislados, lo cual es muy importante, porque esas personas no diseminan la enfermedad dentro de la comunidad.

Las personas, una vez que son consideradas casos sospechosos, van a los centros de aislamiento. En estos existen todas las condiciones para estar aislados, recibir el tratamiento que necesiten en cada momento, así como los medios para la toma de muestra y traslado hacia los laboratorios de referencia y regionales donde se realiza el diagnóstico.

“El mensaje a nuestro pueblo hoy es de alerta, pero de tranquilidad, dirigido a que se cumplan las medidas que se vienen dictando por los organismos implicados en este enfrentamiento. Es fundamental que la población comprenda que las medidas de distanciamiento social en este momento son primordiales. “Si logramos disminuir el flujo de personas a lo mínimo indispensable, si nuestros pobladores solamente salen de sus casas a sus labores esenciales, si no acuden a lugares públicos, si tratan de distanciarse lo más posible del resto, estaremos en condiciones de enfrentar esta pandemia de mejor manera”, dijo el especialista este 22 de marzo en la conferencia de prensa.

La autoridad sanitaria insistió en la necesidad de que los jóvenes cooperen. “Son muy activos, participan en actividades colectivas por excelencia, como las fiestas, hay que reforzar las medidas de distanciamiento social en este grupo”.

Ante la presencia del más mínimo síntoma respiratorio es importante que las personas acudan al médico, buscar ayuda, dijo José Raúl de Armas.

En sus inicios, esta no es una enfermedad que da cuadros graves –explicó–, comienza con síntomas casi imperceptibles, una tos que no llama la atención, un malestar, una fiebre que no alarma. Pero ante cualquier manifestación el ciudadano debe acudir a los servicios de salud inmediatamente para ser atendido, porque puede derivar en cuadros graves, y para que no disemine la enfermedad en su familia ni en la comunidad.

“La progresión de los casos en Cuba no se comporta de forma exponencial. Ha tenido un aumento que corresponde al incremento y efectividad de la vigilancia de los casos que acuden a las áreas de riesgo, además porque estamos estudiando a todas estas personas”.

Reiteramos que las medidas estipuladas no incluyen solamente al sector salud, sino a todos los organismos de la Administración Central del Estado, concluyó el jefe del departamento de Enfermedades Transmisibles del Minsap.