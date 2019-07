Díaz-Canel: Satisface constatar que Gobierno y Asamblea trabajan en sintonía

Hoy cerramos un ciclo de trabajo intenso y productivo, no solo se han aprobado tres nuevas leyes, sino que se han evaluado importantes temas, dijo Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros al cierre del tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Amplios resúmenes de las comisiones se han difundido por los medios de comunicación y en ellos se apreció un mayor conocimiento y profundidad de análisis. Las actividades evaluadas son aquellas en las cuales hay mayor cantidad de quejas de la población, comentó.

“Hay quienes creen que nos exigimos demasiado y nos ocupamos de tareas que no son del presidente, me pregunto qué tareas no son la de un presidente cubano, cuando nos precede el ejemplo de Fidel y de Raúl”.